Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 dicembre 2023/ Non strafare, Sagittario! Il Capricorno faccia tabula rasa

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario sia più razionale, il Capricorno si liberi delle zavorre

Sagittario, l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di moderare l’irruenza, perché questo è un cielo importante. Hai un carattere forte e, se “ti gira male”, rischi anche di rovinare situazioni positive! L’ansia di sicurezza materiale è forte e si affianca alla capacità di affrontare problemi complessi, tuttavia bisogna evitare di strafare e, anche a livello fisico, ci vuole un po’ più di tranquillità. Questioni legali da risolvere.

Capricorno, c’è chi ha speso soldi per una casa, per alcune iniziative e chi è in attesa di risultati. Fino a maggio dell’anno prossimo, puoi fare quasi quello che vuoi: non che dopo vada male, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, ma ti godrai quello che hai creato da qui alla primavera del prossimo anno. Bisogna fare piazza pulita di tutto quello che non serve e anche dei rapporti che, ultimamente, più che averti agevolato ti hanno ostacolato.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario liberi la mente, i Pesci non rovinino tutto

Acquario, senti un certo disagio, però non abbiamo più le stelle contro di inizio novembre! Questa parte iniziale di dicembre è un po’ faticosa e oggi, per esempio la Luna è opposta, ma il più è fatto e bisogna coltivare le nuove idee e cercare di risolvere problemi nati nel passato. Le stelle aiutano e sarà utile svuotare la mente da tanti pensieri, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sono tre i pianeti che, in questi giorni, creano dubbi nella tua vita e tu questi dubbi su chi li riverserai? Perché il vero problema è che bisognerebbe limitare arrabbiature, momenti di tensione e non sarà sempre facile: calma e sangue freddo e, soprattutto, cerca di ritrovare un po’ di tranquillità anche a livello interiore. L’Oroscopo di Paolo Fox però anticipa che il 2024 sarà molto importante, considerando che Giove e Saturno, per buona parte dell’anno saranno con te: è meglio costruire ed evitare di demolire, in questo momento, situazioni che potrebbero rivelarsi molto importanti in futuro.

