Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2024/ Amore flop per la Bilancia, Luna dona intuizioni allo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone faccia programmi, la Vergine è al top

Leone, questo cielo è con te! Dal momento che tu sei sempre molto lungimirante e ti stai già organizzando per l’estate, comincia a programmare bene i prossimi mesi, perché tutto ciò che hai seminato fino ad oggi è il trampolino di lancio per quello che verrà, in quanto, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox, la seconda parte del 2024 è molto meglio della prima. Ci son state diatribe di famiglia in questo periodo, anche se il è un buon periodo e, in amore, devi essere paziente.

Vergine, successi in arrivo, piccoli o grandi che siano! Attenzione solo a non essere ansioso, perché sei un perfezionista, ma qualcuno che ti circonda non ti ha considerato molto in questo senso. Saturno opposto spinge ad essere un po’ più intransigenti e a tagliare legami con chi non ha rispettato gli accordi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai vissuto gli ultimi mesi come se fossero una corsa ad ostacoli, quindi meriti di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox: relazioni un po’ sotto il tiro per la Bilancia, lo Scorpione ha la Luna nel segno

Bilancia, è possibile che l’opposizione di Venere metta in crisi le coppie, ma molto dipende dal partner. Con gli ex non è semplice ritrovare un buon rapporto, per esempio. Nelle nuove relazioni invece ci va ancora un po’ di tempo per capire bene se si tratta d’amore o meno. In ambito lavorativo, dopo uno stop, puoi aspettarti delle novità, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Per ora non abbiamo ancora il favore di Giove che ci sarà invece da giugno in poi, tuttavia è bene essere pronti ad accogliere importanti eventi.

Scorpione, bello questo cielo: Marte e Mercurio sono favorevoli e oggi la Luna è nel tuo segno! Da oggi a domenica potrai attuare bene un progetto se se hai qualcosa in mente, inizia a svilupparla, ma tieni conto che, dal punto di vista economico, c’è ancora precarietà, mentre quest’estate ci sarà di più! L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia lungimiranza.











