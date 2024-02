Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2024/ Si allenta la morsa dei pianeti opposti per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: si vede la luce in fondo al tunnel per l’Ariete, Luna opposta per il Toro

Ariete, si risale la china lentamente da questo momento decisamente faticoso. Già dal 5 febbraio arriverà in tuo soccorso Mercurio e via via il cielo si rischiarerà, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Non tutti han dovuto subire situazioni pesanti, tuttavia molti hanno dovuto prendersi un po’ più cura di sé stessi, dal punto di vista anche fisico, in alcuni casi. Non è escluso che queste siano giornate di ripensamento. L’amore è il faro da seguire per un futuro più roseo.

Toro, oggi la Luna è in opposizione e questo può creare qualche tensione. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di impostare ora delle strategie importanti, perché da metà febbraio in poi, ci sarà una sorta di redde rationem. In sostanza, tutti quelli che hanno contenziosi legali, affronteranno la “battaglia” dopo il 16. L’aspetto positivo è che sarà messo il punto a molte questioni e quindi tutto ciò che non funziona più andrà spazzato via.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli accettino i cambiamenti, il Cancro è meno torchiato dalle opposizioni

Gemelli, sarà domenica la giornata più strana, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La fatica si fa sentire e Saturno opposto rappresenta il bisogno di mettere ordine nella tua vita. In ambito familiare, possono esserci cose da sistemare nei rapporti: sono molti i cambiamenti in corso e c’è la necessità di seguire il corso degli eventi, perché opporvisi è controproducente, in questo momento. Preparati quindi alle trasformazioni che inevitabilmente la vita porta con sé.

Cancro, i pianeti opposti al tuo segno sono ancora presenti, ma il loro effetto si affievolisce, più ci si avvicina alla prossima settimana. Si spera che non ci sia stata una rottura drammatica in amore e che la gelosia non ti abbia sopraffatto. Tutto ciò che è successo recentemente, anche se a volte non molto positivo, ti ha comunque dato l’occasione di guardare al futuro con occhi nuovi, in quanto non va bene ostinarsi a portare avanti situazioni che non vanno bene. Il 2024 è iniziato con delle difficoltà che ti porti dall’anno precedente. Per i lavoratori indipendenti è possibile rinnovare un accordo, entro il mese di maggio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

