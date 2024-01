Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 gennaio 2024/ Ariete e Cancro partono subito in pole position con i progetti

Oroscopo Paolo Fox: lavoro e amore top per l’Ariete, il Toro è ancora protetto da Giove

Ariete, certo che di progetti ne hai tanti e molti saranno sviluppati durante la stagione estiva. Tu sai che sei un vulcano sempre in eruzione e hai un vantaggio in più rispetto agli altri, con sempre nuove idee da sviluppare. Abbiamo un cielo importante, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, con Mercurio favorevole e Venere amica, quindi quest’oroscopo di gennaio produce un effetto molto importante anche per quanto riguarda le relazioni d’amore.

Toro, sembri turbato e qui bisogna capire cos’ha combinato Venere opposta. L’Oroscopo di Paolo Fox ne ha già parlato ampiamente, per chi ha messo in discussione il proprio ruolo e la propria immagine. Giove nel segno ti dà una chance e una protezione fino a maggio, però dopo non ci sarà più e quindi è probabile che molti abbiano fretta di arrivare alla fine di un progetto o semplicemente di mettere in chiaro delle questioni che sono rimaste in sospeso. In amore, da Venere puoi aspettarti meno problemi rispetto a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox: crisi sentimentali per i Gemelli, idee da sviluppare favorite per il Cancro

Gemelli, l’agitazione c’è. Saturno, da marzo 2023, ha portato anche dei cambiamenti a livello emotivo e amoroso. Non tutti, ma molti, hanno rimesso in discussione un sentimento. Doppia riflessione per quanto riguarda i soldi: c’è chi deve difendersi da alcuni attacchi o recuperare denaro. Lo stress è esagerato e l’Oroscopo di Paolo Fox non ritiene che tutte le coppie siano in crisi, ma forse manca un po’ di allegria e mordente.

Cancro, mettere in discussione tutto è una cosa che sai fare molto bene. Ora però bisogna, eventualmente, fare piazza pulita di tensioni del passato e iniziare a pensare a qualcosa di bello, perché i mesi più importanti, marzo e aprile, sono quelli che ti porteranno lontano ed ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene già la seconda parte di gennaio possa darti delle intuizioni utili da sviluppare dopo primavera. Verifiche sentimentali in corso.

