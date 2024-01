Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 gennaio 2024/ Il Leone sorride con Venere, la Bilancia è top solo sul lavoro

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha seminato bene, la Vergine deve controllare le emozioni

Leone, questo è un periodo fertile. È come se tu avessi portato avanti delle situazioni nel 2023. anche con grande fatica, e sulla base di quello che hai fatto puoi avere qualcosa di più. Tante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto di non aspettarti molto dalla fine del 2023, però ricordati che più mostri il tuo valore, più riceverai proposte: c’è tempo! Una primavera 2024 molto utile e poi questa Venere che da pochi giorni sorride! Speriamo che tolga il muso lungo a tutti quelli che a dicembre hanno dovuto fare delle riflessioni amare, per quanto riguarda i sentimenti. Trovare un nuovo interesse per i cuori solitari è più facile.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 gennaio 2024/ Ariete e Cancro partono subito in pole position con i progetti

Vergine, restano delle piccole difficoltà a livello fisico. Tu ragioni molto, sempre, anche in amore, tanto che persino quando ti senti trascinare dall’istinto e dalla passione, ti blocchi e non vuoi dare spazio a quella sensazione. È un gioco di equilibri quello delle prossime due settimane che non deve sfuggire, perché avere una Venere dissonante porta grande logica, ma scarsa capacità di controllo, per quanto riguarda le emozioni. Ecco perché a livello emotivo, tra genitori e figli o tra parenti, può esserci qualcosa che non va, da sistemare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

ACQUARIO, OROSCOPO PAOLO FOX 2024 DA DIPIU’/ Amore, lavoro e salute: resilienza e coraggio…

Oroscopo Paolo Fox: meglio il lavoro dell’amore per la Bilancia, lo Scorpione è arrabbiato

Bilancia, sarà una settimana un po’ particolare, in cui riconquisterai coraggiosamente delle posizioni e avrai il desiderio di riscoprire nuove emozioni rimettendoti in gioco. L’Oroscopo di Paolo Fox apprezza questo cielo per le questioni pratiche e di lavoro, ma lo considera un po’ appannato per i sentimenti. È probabile che, semplicemente, ci siano delle distanze da colmare. Anche nelle faccende quotidiane, nella coppia, si è spesso non d’accordo.

Scorpione, l’anno parte in modo un po’ rancoroso e con agitazione. È probabile che in questo periodo le persone fraintendano quello che dici e ti facciano arrabbiare, per cui non hai digerito qualcosa. Giove è ancora opposto e ti chiede attenzione nelle questioni economiche e legali. Possono nascere alterchi qualora ci fossero situazioni molto conflittuali. Lasciati scivolare le cose addosso, consiglia L’Oroscopo di Paolo Fox, perché nel complesso si parte con una buona giornata.

LEONE, OROSCOPO PAOLO FOX 2024 DA DIPIU’/ Amore, lavoro e salute: opportunità di crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA