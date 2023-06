Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2023/ Giove influenza il Leone e la Vergine: chi ci guadagna?

Festa della Repubblica e Oroscopo di Paolo Fox, per questo venerdì 2 giugno 2023. Da Radio LatteMiele, scopriamo le tendenze dei pianeti, anche in prospettiva di questo mese, che vedrà altre novità per i transiti. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve stare attento a sbattere la porta e andarsene, la Vergine è attaccata da Saturno, ma salvata da Giove

Leone, se dici “basta, me ne vado!”, forse dai troppo spazio a un Giove dissonante che invece ti invita a essere cauto: quando abbiamo dei pianeti che portano allo stremo, noi dovremmo resistere e capire se vale la pena o no mettersi contro qualcuno, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo Giove ha iniziato un transito polemico dal 16 maggio e chissà quanti Leone, da quella data, sono un po’ sul chi va là: molto dipende dalle scelte personali. Attenzione perché l’amore tornerà protagonista! Qualche cura in più per la famiglia: forse una persona non sta bene?

Vergine, la confusione regna sovrana, ma se è vero che Saturno con la sua opposizione spiazza, Giove con il suo trigono aiuta a sollevarti da momenti difficili. È un po’ come nei film western, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, quando nel clou dell’azione, tutto sembra perduto, ma improvvisamente “arrivano i nostri!” e arrivava davvero la cavalleria che salvava tutti. Giove rappresenta proprio questa condizione, in un momento in cui cambiamenti di lavoro, personali e trasformazioni più o meno importanti hanno creato disagio.

Oroscopo Paolo Fox: una nuova forza per la Bilancia, lo Scorpione ha paura di fallire

Bilancia, questo cielo è importante perché stai ritrovando un grande coraggio interiore. Di solito, riusciamo a stare meglio quando ci sentiamo forti e chi dipende troppo dagli altri non vince, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Ogni tanto, resti anche colpito dall’atteggiamento delle persone che stanno attorno a te: se ricevi una valutazione negativa, lì per lì stai male, ma il fatto di avere superato tanti problemi, adesso ti ha reso forte come una roccia. Anche in caso di separazione, si potrà voltare pagina.

Scorpione, le intuizioni non mancano, ma c’è la paura di non riuscire di fare qualcosa d’importante: come se, in questi giorni, tu avessi la necessità di completare un progetto o mettere a posto questioni di lavoro. Magari sai già che dovrai andare a fare delle cose diverse rispetto al passato e hai paura di trovarti male. Non scaricare queste incertezze in amore: molti, a livello sentimentale, cercheranno un accomodamento o una spiegazione. Un’amicizia amorosa potrebbe diventare qualcosa di più, ma da parte tua ci sarà sempre un po’ di residua diffidenza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

