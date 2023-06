Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2023/ L’Ariete avrà una Venere positiva: il pianeta lascerà il Cancro

Festa della Repubblica e Oroscopo di Paolo Fox, per questo venerdì 2 giugno 2023. Da Radio LatteMiele, scopriamo le tendenze dei pianeti, anche in prospettiva di questo mese, che vedrà altre novità per i transiti. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete parli chiaramente a una persona, il Toro è molto affaticato

Ariete, è arrivato il momento di parlare sinceramente a una persona che può rappresentare anche il tuo futuro sentimentale. Da lunedì Venere inizierà un transito molto importante: chi deve parlare parli, chi vuole rilanciare una storia ad emozionarsi si dia da fare. Solo le storie che hanno avuto troppi problemi nel passato sono arrivate a un punto di non ritorno, specifica l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, è un venerdì faticoso e, in generale, questa situazione astrologica crea fatica. Nulla che possa incidere sulla tua buona condizione generale, perché Giove è nel segno e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox continua a pensare che tu sia pieno di cose da fare e gli impegni non mancano. Tuttavia, se l’amore non soddisfa, se si torna a causa esausti, c’è il rischio di riversare questa grande tensione interiore sui rapporti che dovrebbero essere i più importanti, ovvero quelli con la famiglia e con il partner: tendi a rimettere tutto in discussione.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli evitino scontri in amore, il Cancro è in recupero

Gemelli, mettere in chiaro cose rimaste in sospeso è giusto, ma Saturno dissonante rappresenta anche i ritardi, infausti per i Gemelli che è un segno che va di corsa e avrebbe bisogno di giornate di 48 ore, per fare tutto quello che desidera. In amore, bisogna evitare contrasti che, in questo periodo, potrebbero essere estremamente impegnativi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, non è un cielo da grandi eventi, ma è un momento di recupero. A proposito di recupero: l’Oroscopo di Paolo Fox crede che alcuni sono stati male o hanno avuto dei problemi ed ecco perché è importante adesso ritrovare un buon rapporto con sé stessi e tonificare il fisico. Giove è tornato favorevole da un po’, Venere non sarà più nel segno, ma questo non vuol dire che un amore sia meno importante. Tuttavia, anche se i sentimenti sono premiati, c’è una grande voglia di togliersi un sassolino da una scarpa, soprattutto se nel passato qualcuno ha bloccato la tua ascesa.

