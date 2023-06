Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2023/ Saturno insidia il Sagittario e influenza le scelte dei Pesci

Festa della Repubblica e Oroscopo di Paolo Fox, per questo venerdì 2 giugno 2023. Da Radio LatteMiele, scopriamo le tendenze dei pianeti, anche in prospettiva di questo mese, che vedrà altre novità per i transiti. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve vincere la noia, il Capricorno è vittorioso

Sagittario, la monotonia prende piede nella tua vita? Reagisci e fai altro, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario è un segno che più si muove e meglio sta: ecco perché adesso non bisogna dare spazio a situazioni troppo ripetitive. Il Sagittario è un po’ come l’Acquario: a volte si annoia e ha bisogno di rimettersi in gioco, di fare delle scelte anche bizzarre o addirittura tentare la sorte. Chi ha un’attività manageriale o un ruolo di comando potrebbe nuovamente pensare che, di fronte a un pericolo, sia importante affrontare un cambiamento. Saturno dissonante invita i nati di fine novembre a non fare passi falsi.

Capricorno, chi può fermarti adesso? È chiaro che molto dipende da quello che hai fatto e conquistato nei mesi passati, ma giugno è un mese di buone speranze per il futuro, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ottime possibilità nel campo pratico, grazie a Giove. Inizi a pensare come chiudere questioni pregresse e metterti in gioco in situazioni nuove. Per chi ha un’azienda, i conti cominciano a migliorare e per chi vuole darsi da fare in amore ora Venere non è più opposta. È tempo di scelte che porteranno lontano: consensi in aumento.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si rilassi un po’, il passato torna per i Pesci che lo devono valutare attentamente

Acquario, devi definire rapporto di lavoro e forse sei anche un po’ nervoso. Bisogna essere cauti ed evitare polemiche che potrebbero diventare scontri. Ogni tanto, meglio rilassarti, dedicare un po’ di tempo alla meditazione, seguire una dieta leggera e affrontare tutte le eventuali preoccupazioni con un po’ di serenità interiore e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice in particolare a chi ha vissuto una crisi in amore.

Pesci, se il passato torna nella tua vita, bisogna analizzarlo nel dettaglio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: se è malinconia, meglio allontanarlo, se invece puoi recuperare un progetto che era rimasto bloccato, meglio così! Saturno nel segno aiuta a maturare e a fare scelte che liberano la vita da inutili ingombri: questo è certamente un periodo in cui le regole cambiano e potresti variarle anche tu in amore, se questo è quello che desideri.

