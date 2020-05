Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2020: Toro, Bilancia, Scorpione e Sagittario

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Toro di Paolo Fox

Diamo uno sguardo a quanto dice l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro ha la Luna favorevole ma deve vivere in modo favorevole le emozioni e nonostante ciò che si dice i primi mesi si sapeva che avrebbero portato ritardi. Saturno ora ha ritardi, bisogna cercare di non precipitare gli eventi evitando di aver fretta. Il mese di maggio inizierà a portare qualcosa in più.

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

La Bilancia deve ritrovare davvero la tranquillità, con Venere e Marte favorevoli è possibile farlo già da subito. Bello l’aspetto mentale e amoroso di questo cielo. Si vogliono recuperare gli affetti più cari e presto si potrà avere la forza di reagire. La speranza è che si possa uscire finalmente da questa situazione.

Oroscopo dello Scorpione secondo le previsioni di Paolo Fox

Lo Scorpione è in recupero, come scritto nel libro del 2020 questo è un anno pesante. Attenzione che ora si hanno Marte e Saturno dissonanti questo non provoca blocchi ma si dovrà parlare di progetti in stand by in attesa che le cose vadano meglio. Amore sottotono.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Sagittario

Il Sagittario deve mostrare massima pazienza perché ora si è davvero molto pressati da destino e relazioni e l’aspetto emotivo e amoroso subisce davvero molti contraccolpi. Sicuramente si è influenzati anche da questa situazione complicata per tutti.



