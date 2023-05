Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Dopo un giorno di festa, riparte la settimana che apre anche il mese di maggio. Oggi, martedì 2 maggio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci illustra le effemeridi (le tabelle che danno le posizioni dei pianeti): il Sole è nel Toro, la Luna è entrata nel segno della Bilancia, Mercurio è in Toro e a breve lo sarà anche Giove, da martedì 16 maggio. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: maggio è positivo nelle cause legali per l’Ariete, il Toro fa il pieno di pianeti ottimi

Ariete, questo è un cielo importante: una buona notizia per chi ha una causa in corso o per chi ha una disputa. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, il nuovo transito di Giove, nella seconda parte del mese di maggio, potrebbe portare un elemento di forza in più e una risoluzione. Chi ha diritto di avere dei soldi lo avrà: prima di vivere tutto con l’ansia, aspettiamo questo cielo, che magari non risolve tutti i problemi della vita, ma comporta una situazione migliore, si spera anche per l’amore.

Toro, se ti fanno delle proposte per iniziare un nuovo lavoro, per cambiare ufficio o se già hai iniziato un incarico importante, questo cielo ti premia. Quello che otterrai dipende da te, da come ti comporterai, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, essendo tu un segno di terra, difficilmente perdi una situazione favorevole, se ti interessa. Sole e Mercurio nel segno risvegliano progetti e idee e l’amore è importante: chi ha una bella storia la conferma, chi si è separato riparte con un altra persona. Si possono mettere d’accordo anche gli ex.

Oroscopo Paolo Fox: bene amore e amicizie per i Gemelli, il Cancro potrebbe chiudere rapporti ormai alla frutta

Gemelli, che bello questo cielo per l’amore, ma anche per le amicizie! Per te è importante metterti in gioco, ma con le persone giuste. Ultimamente questo Saturno contro potrebbe avere portato anche degli incidenti diplomatici e di percorso, perché le cose che stai facendo sono tante e sul lavoro qualche battibecco è stato possibile. Nonostante le problematiche, c’è ancora chi trova il tempo per sorridere: i Gemelli che sorridono adesso sono i più tranquilli. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che è positivo farsi scivolare le cose addosso!

Cancro, attenzione al portafoglio, in questi giorni non bisognerà spendere troppo, e un po’ di riguardo anche per l’amore: quelli che stanno sempre con la stessa persona, ma che hanno vissuto un momento travagliato all’inizio dell’anno, grazie a Venere (tra pochi giorni sarà nel segno), avranno modo di recuperare un sentimento o di viverne uno nuovo. Questo periodo così concitato potrebbe far saltare qualche rapporto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, ma con Venere presto nel segno si chiuderanno tutte le cose che non vanno e quindi anche quei legami che non hanno più ragione di esistere. Si riparte!

