Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Dopo un giorno di festa, riparte la settimana che apre anche il mese di maggio. Oggi, martedì 2 maggio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci illustra le effemeridi (le tabelle che danno le posizioni dei pianeti): il Sole è nel Toro, la Luna è entrata nel segno della Bilancia, Mercurio è in Toro e a breve lo sarà anche Giove, da martedì 16 maggio. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone velocizzi richieste e proposte, la Vergine non deve dar retta alle malelingue e confidare in questo mese

Leone, hai un fascino particolare, in questo momento: sfruttalo! Se devi chiedere un aumento o ritieni possibile fare una richiesta per un cambiamento a cui tieni, sarebbe il caso di agire subito: se non altro scrivi almeno una email, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se non avrai risposta immediata, muoviti in questa prima metà di maggio, perché la seconda sarà meno interessante. Questo cielo, in particolare Venere, suggerisce azioni per recuperare un sentimento. Chi ha figli o è impegnato in casa cercherà più complicità con il partner.

Vergine, qualche piccolo fastidio c’è, soprattutto se ritieni di essere stato “maltrattato”, in una certa situazione, o se pensi che nell’ambito del lavoro, nei tuoi confronti, ci sia troppa invidia o qualcuno cerchi di limitarti: non dare retta alle chiacchiere, tanto alla fine queste stelle sono dalla tua e potrebbero cominciare a dare risultati entro la fine del mese. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che maggio, in generale, sarà più facile e che comincerà a dare risultati molto presto.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riparte non senza controversie, lo Scorpione attenda a breve Venere per i sentimenti

Bilancia, questo mese di maggio aiuta, ma in molti devono superare uno stato di grande stanchezza che si è rivelato ancora più forte negli ultimi due mesi, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Proprio maggio porta piccole tensioni nell’ambiente circostante: evidentemente ci sono delle preoccupazioni che devi cercare di superare, con un ex o con una persona che lavora con te. È tempo di rinnovare alcuni accordi: è probabile che si interrompano tutti i legami che non hanno avuto un buon esito negli ultimi tempi. Attenzione a una disputa con Gemelli e Scorpione.

Scorpione, ecco una buona giornata per risolvere qualche questione rimasta in sospeso. Le imprese saranno avvantaggiate, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox chiede di stare un po’ attenti con i soldi, perché sappiamo che Giove andrà in opposizione dal 16 e quindi un po’ di prudenza è necessaria. Bene rispolverare un vecchio hobby, cercare di mettere in gioco le proprie qualità altrove. La voglia di vivere novità raddoppia e molti sono sulla tua stessa lunghezza d’onda: dal 7 ancora di più, quando Venere tornerà favorevole. In questo momento, per i sentimenti, c’è qualche dubbio in corso.

