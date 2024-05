Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2024/ Giove cambierà presto transito: quali sono i segni in bilico?

Giove sta per lasciare il Toro che si trasferirà nei Gemelli a fine mese. Questo mette dei paletti a coloro che devono chiudere trattative, come Toro e Vergine. L’Acquario ha la Luna nel segno e tanta voglia di libertà.

Ultimatum per il Toro, la Vergine riscopre l’amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, è probabile che ti sia dato un traguardo: se alcune situazioni non riesci a risolvere entro la metà di giugno, prenderai una decisione netta, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualcuno se ne andrà, altri prenderanno nuovi riferimenti: non è possibile tornare indietro, perché Giove ha fatto emergere anche le problematiche più spinose e non ti è stato più concesso mettere la testa sotto la sabbia. C’è però una bella novità da pochi giorni: il transito di Venere nel tuo segno che ti darà soddisfazione e l’opportunità di consolidare l’amore.

Vergine, puoi ritrovare l’amore perduto. Non è vero che la Vergine sia un segno freddo, ma si concede quando si sente sicuro e la sicurezza arriva anche da fattori concreti, come un lavoro solido, delle proprietà e così via. Non bastano i soli sentimenti! Entro la fine di maggio chiudi un accordo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il Capricorno ha una Venere che perdona, i Gemelli recuperano ottimismo

Capricorno, rifletti su ciò che è accaduto finora. Tra oggi e domani ci saranno da mettere a posto alcune cose lavorative. Maggio è comunque un mese di successi e anche coloro che hanno tentato di fermarti, alla fine non riusciranno a influenzarti più di tanto. Venere è molto bella e offre molto nei sentimenti: è possibile riconciliarsi e, anche se sei restio a perdonare, non è detto che tu non lo faccia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, la tua creatività esplode e anche il tuo ottimismo, tipico del segno. A fine maggio avrai Giove nel segno, quindi avrai voglia di muoverti, viaggiare e fare tante cose. Un progetto appena nato può procedere bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

La Bilancia ritrovi tranquillità, l’Acquario evada. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, è finito un aprile davvero da impazzire! Maggio ti responsabilizza ma se riscoprirai la semplicità e l’aspetto giocoso della vita, non avrai problemi e ti potrai anche togliere dei sassolini dalle scarpe, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di guardarti attorno e soprattutto di sciogliere le tensioni che hai dentro di te, incoraggiando il tuo desiderio di libertà e l’intraprendenza. Se però ritieni che, in questa fase, in amore c’è una persona che ti limita, organizza qualcosa: un viaggio, una gita per conto tuo. Quando si è lontani dal fulcro dei problemi, è possibile avere nuovi punti di vista.

