Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 maggio 2024/ Venere complica la vita amorosa di Leone e Scorpione

Tanta forza per Ariete, Scorpione e Cancro, mentre al Leone serve molta pazienza in tutti i campi. Oggi la Luna è ancora in Acquario, ma in serata andrà in Pesci, aprendo un bel weekend per quest’ultimo segno zodiacale.

Ariete, tutta questa energia va incanalata nel modo giusto, tuttavia l’Ariete non è mai privo di istanze importanti. Questo potrebbe essere anche un bel momento per pensare all’amore e a un progetto sentimentale per quest’estate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Da giugno in poi verrai coinvolto in progetti interessanti che devono già essere alimentati ora. I nuovi incontri sono favoriti!

Leone, dovresti riflettere un po’ sull’amore: questo mese mette alla prova questo ambito, ma è anche possibile che tu sia molto concentrato sul lavoro e tutto passa in secondo piano, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Serve molta pazienza!

Sagittario, maggio sarà un bel mese e oggi la Luna è favorevole. Giove, da giugno, bloccherà le trattative, quindi se è necessario prendere decisioni e accordi sei incoraggiato dall’Oroscopo di Paolo Fox a risolvere entro quattro settimane. Non è mai bello sentirsi obbligati a fare alcune cose e, ultimamente, sei un po’ ribelle. Porta avanti la tua grande creatività e la tua capacità d’azione.

Cancro, un miglioramento c’è, anche se a te basta poco per cambiare umore, visto che sei governato dalla Luna. Maggio ti farà dimenticare un aprile pieno di controversie e contestazioni. Col passare dei giorni ti sentirai più stabile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, che aggiunge anche che il 2025 avrà Giove nel segno e sarà importante se ci sono progetti che non possono essere sviluppati molto velocemente: serve tempo. Oggi è comunque una bella giornata e il fine settimana sarà positivo per i sentimenti.

Scorpione, c’è una bella energia e forza. Oggi la mattinata sarà un po’ pensierosa, ma ci sarà un bel recupero pomeridiano. Anche il weekend sarà migliore! Venere in opposizione ti chiede cosa intendi fare in amore e potresti chiederlo al partner o a te stesso. Non sarà facile l’adattamento alle circostanze, perché ci sono delle tensioni. Forse ci sono questioni anche di famiglia, per qualcuno che ha bisogno e potrebbe esserci un allontanamento dovuto a circostanze esterne, quindi non perché non ci si ama, puntualizza l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il fine settimana sarà molto intrigante, con la Luna nel segno da domani. Non ti fermare, soprattutto se hai un’unione con Toro, Cancro, Scorpione e Capricorno che sono segni sempre ricorrenti per te. Il weekend potrà dare anche soluzioni alle coppie che hanno vissuto dei problemi di lunga data. Grandi ispirazioni e capacità d’azione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











