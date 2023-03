Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox ci comunica che è iniziato un nuovo mese importante, perché questo periodo vedrà molto presto l’ingresso di Saturno nel segno zodiacale dei Pesci: si tratta di un evento, a livello astrologico, e poi un altro evento importante arriverà dal 16 maggio e riguarderà Giove. Intanto andiamo a scoprire le stelle di oggi, giovedì 2 marzo 2023, dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è tra i segni più forti, il Toro vive belle novità ma devono essere con le persone giuste

Ariete, non manca una grande volontà di azione e anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ti mette tra i segni più forti, tra quelli che vogliono vincere una sfida e magari anche mettersi in gioco in maniera esagerata ed esasperata: questo potrebbe essere un problema, perché l’Ariete va sempre di corsa e chi fa le cose di corsa rischia di sbagliare. Non si sbaglia però in amore, vista la fortissima concentrazione di pianeti che ci sarà nel tuo segno il 22, e si spera che tu abbia un riferimento o che possa trovarlo al più presto: marzo rivela la vera natura di un amore, ma può anche far partire progetti sentimentali di un certo rilievo.

Oroscopo Paolo Fox, 1 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a...

Toro, le novità non mancano e chi da tempo sta tentando di superare un ostacolo ci riuscirà: sempre in base alle proprie possibilità e circostanze, però i più forti ce la fanno, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un anno in cui molte persone del Toro, a livello di spettacolo o culturale, stanno emergendo, anche dopo un periodo di silenzio: questo accade perché, in generale, c’è un’onda favorevole che riguarda il segno e speriamo che in molti la colgano! Soprattutto quelli che vogliono portare avanti un’idea, anche riguardante la famiglia, una nuova casa, un matrimonio, figli. In questo senso, contano molto le alleanze, perché se voglio fare una cosa, ma ho tutti contro o scelgo le persone sbagliate, poco mi resta da decidere: Giove porta l’occasione, ma poi siamo noi che dobbiamo arrivare alla meta con le persone giuste.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli stanno uscendo da un momento di stallo, il Cancro potrebbe isolarsi un po’

Gemelli, via via che ci avviciniamo alla fine di marzo. arriveranno grandi successo. L’Oroscopo di Paolo Fox parla spesso di questa situazione di stanchezza o forse semplicemente di indecisione e si riferisce in modo particolare a quelli che ora stanno tentando un nuovo progetto e non sono del tutto convinti che andrà a buon fine. In realtà, i successi non mancano! Anzi molti si daranno da fare. Saturno inizierà un transito polemico tra pochi giorni e questo può indicare il fatto che ci sia la necessità di rivedere alcuni accordi. Per esempio, quelli che sanno di valere potrebbero chiedere a un capo più soldi o maggiori garanzie, Periodo comunque importante anche per chi vive e lavora in proprio. Questo cielo aiuta i nuovi amori.

Cancro, ti trovi in una pausa di riflessione. Quando ci sono delle preoccupazioni interiori, quando non si sente di avere la perfetta sintonia con gli altri, c’è il rischio di isolarsi un po’. Alcuni segni reagiscono andando in giro, facendo viaggi e cercando di non pensare, mentre il segno del Cancro di solito è un po’ più profondo, quindi fino a quando sente questa malinconia dentro e non riesce a tirarla fuori, resta in osservazione. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che la noia non diventi un problema e soprattutto, se ci sono delle preoccupazioni in amore, che le incomprensioni non diventino troppe, perché marzo è un mese che pone dei limiti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA