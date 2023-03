Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox ci comunica che è iniziato un nuovo mese importante, perché questo periodo vedrà molto presto l’ingresso di Saturno nel segno zodiacale dei Pesci: si tratta di un evento, a livello astrologico, e poi un altro evento importante arriverà dal 16 maggio e riguarderà Giove. Intanto andiamo a scoprire le stelle di oggi, giovedì 2 marzo 2023, dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve aspettare fine marzo per avere di più, la Vergine vive un po’ sulle spine

Leone, hai una bella capacitò di rimetterti in gioco e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la fine di marzo porterà di più: dal 20 avremo il Sole favorevole, perché arriva la primavera e poi attorno al 22 una concentrazione di pianeti molto importante. Questo è un bel cielo anche per chi si innamora fuori dal proprio ambiente: non si esclude che qualche Leone più intraprendente possa innamorarsi di una persona di un’altra città o durante un viaggio. Tra marzo e aprile andranno avanti però solo le storie importanti: se un ex è presente nella tua mente, non bisogna cercare a tutti i costi di recuperare, perché altrimenti sarebbe solo l’orgoglio a parlare e non il cuore: questo può portare preoccupazioni.

Vergine, sei tra gli ultimi, ma sarai presto ricompensato. Tutto è in evoluzione! Forse sai che, tra qualche tempo, dovrai cambiare ruolo o mansione oppure “si vocifera che”, “si dice che”: una cosa ce a te non piace fare è gestire la tua vita sulla base delle voci di corridoio. Tu vuoi essere messo di fronte alla realtà dei fatti e l’Oroscopo di Paolo Fox comprende che chi ha un’attività in proprio, in questo momento, così come un lavoratore dipendente, si trovi di fronte a delle ambiguità che non può risolvere perché certe risposte non sono possibili, in quanto dipendono da terzi: ecco perché dice che i referenti cambieranno. In amore ci vuole più serenità.

Oroscopo Paolo Fox: diplomazia e prudenza sono consigliate per la Bilancia, lo Scorpione deve verificare un amore

Bilancia, sai che questo è il mese delle opposizioni planetarie: tu contro chi? Conviene armarsi e partire o essere un po’ più comprensivi e accomodanti? Come al solito molto dipende dal tema natale, perché, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, sappiamo che il segno zodiacale è parte di un oroscopo: chi ha un ascendente Ariete o Leone non si fermerà e potrebbe anche parlare troppo, mentre chi ha un ascendente più riflessivo, come Vergine o Capricorno, probabilmente prenderà tempo, prima di mettersi in una situazione imbarazzante. Il consiglio per tutti, anche ai più impetuosi, è di prendere questa seconda ipotesi, perché fare delle scelte azzardate, con i pianeti opposti, favorisce solo dispute.

Scorpione, le relazioni che nascono in questo momento sono importanti. Tu sai che ogni tanto metti alla prova le persone che ami: molti si sono isolati, perché lo Scorpione è un segno zodiacale che, quando si sente ferito, si chiude nelle sue stanze, mentre altri hanno semplicemente bisogno di verificare la tenuta di un rapporto. C’è tempo per farlo fino al 16 marzo, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutte le occasioni, anche per parlare di lavoro, sono favorite e un contratto andrebbe ridiscusso entro la fine di aprile, massimo 15 maggio.











