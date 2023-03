Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox ci comunica che è iniziato un nuovo mese importante, perché questo periodo vedrà molto presto l’ingresso di Saturno nel segno zodiacale dei Pesci: si tratta di un evento, a livello astrologico, e poi un altro evento importante arriverà dal 16 maggio e riguarderà Giove. Intanto andiamo a scoprire le stelle di oggi, giovedì 2 marzo 2023, dalla rubrica dell’astrologo su Radio LatteMiele. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è protagonista solitario, il Capricorno deve curare gli affetti

Sagittario, un periodo importante della tua vita: sei protagonista assoluto, anche se magari questa condizione non ti piace. Se prima potevi condividere con delle persone alcuni tuoi progetti, adesso sei lì che in prima persona devi fare delle scelte. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che qualcuno sia uscito di scena o che tu stesso, per vari motivi, senta la necessità di portare avanti progetti in prima persona appunto. Molti avranno la capacità di ritrovare l’amore, dopo una chiusura o una lontananza, altri dovranno aspettare, prima di digerire qualcosa di particolare che è capitato di recente.

Capricorno, è un cielo attivo, ma marzo può mettere in discussione alcune storie d’amore. Se tu hai una grande storia, non potrai in nessun modo essere colpito da queste stelle in maniera pesante, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, però quando si lavora troppo, quando la testa sta altrove, si rischia di vivere delle disattenzioni e questo ti si chiede: in questo mese, dovresti stare più attento all’aspetto emotivo della vita. Il lavoro comporterà più impegno.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è irrequieto perché vuole sempre cambiare, i Pesci iniziano un percorso di evoluzione

Acquario, forse non fai la vita che vorresti? Questo è abbastanza normale perché lo sai che vorresti cambiare ogni giorno. L’Oroscopo di Paolo Fox dice spesso che l’Acquario avrebbe bisogno di due o tre vite, per poter soddisfare tutte le proprie esigenze, perché quando fai una cosa, ne vorresti fare un’altra. Entro la fine di aprile dovrai capire se rinnovare o no un accordo. Attenzione in amore, perché alcune storie andrebbero definite meglio, prima della seconda parte del mese. Un occhio di riguardo anche con i soldi.

Pesci, il periodo di crescita è qui! Saturno il “grande saggio”, il “grande vecchio”, arriverà nel tuo segno a consigliarti, un po’ come il Grillo Parlante: se ci sono stati momenti tesi, se hai fatto dei passi avanti o anche indietro, ora devi ritrovare un nuovo equilibrio. C’è una bella evoluzione che l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita a vivere pienamente. Oltretutto questo è anche un cielo che permette di portare avanti delle discussioni con chi, pe troppo tempo, ha fatto orecchie da mercante alle tue richieste. Datti da fare!











