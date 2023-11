Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 novembre 2023/ Il Sagittario frequenti persone, l’Acquario è ancora incerto

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario esca nel mondo, il Capricorno è leader dello zodiaco

Sagittario, frequentare gente è importante. Chi ha un’attività nello spettacolo o comunque è una persona creativa, più gente vede e meglio è. L’Oroscopo di Paolo Fox parla non a caso di questo aspetto del tuo temperamento, perché sa bene che dietro a una scrivania il Sagittario si incupisce e chi fa un lavoro troppo monotono dovrebbe cercare di variarlo. La fortuna arriva con un incontro importante e, dal giorno 8, anche i sentimenti possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Il Capricorno ok in tutti i campi, ottime intuizioni per i Pesci

Capricorno, sei forte, fortissimo! Questo è un cielo importante. Qualcuno si chiederà: “Ma come? Ho appena discusso in amore, ho avuto un problema!”, e questo è vero, ma tutto ciò che capita ora tu lo affronti con molto coraggio. Nessuno può importi ciò che devi fare, sei tu a decidere se continuare o no una questione di lavoro, portare avanti o meno un acquisto, desiderare o no una persona: quando siamo noi a decidere, tutto riesce meglio, perché non subiamo gli attacchi del destino. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che questo sia un bel cielo, però attenzione perché il mese di novembre porterà a delle decisioni importanti in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Il Leone vuol dimostrare il suo valore e la Bilancia recupera

Oroscopo di Paolo Fox: un po’ di caos ma si migliora per l’Acquario, ottimo cielo per i Pesci

Acquario, devi evitare tensioni nella prima parte di novembre, perché gli ultimi dieci giorni sono molto importanti e favorevoli. Adesso invece, alcune situazioni non si sa ancora bene come andranno a finire e anche le storie d’amore avrebbero bisogno di un propellente in più: la passionalità. È probabile che, grazie a un evento che stai vivendo, tu stia cercando ancora di capire quali siano le tue prospettive migliori. Cerca di frequentare persone sincere, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Relax consigliato per l'Ariete, dissidi relazionali per il Toro

Pesci, non bisogna sottovalutare questo cielo, con Sole, Mercurio, Marte, Giove e Saturno belli, bellissimi! Anche tu hai una grande capacità di azione per risolvere un problema o per iniziare a fare cose diverse dal passato e, se c’è un progetto in ballo, riesce meglio. Addirittura l’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che ci saranno risultati maggiori per chi ha un’attività in proprio. E in amore? Se c’è stata qualche nuvoletta, aspetta la prossima settimana, prima di chiarire quello che non va, perché sarai più accondiscendente: chissà che una persona non ti chieda scusa o non abbiano più valore alcune amicizie fatte di recente. Come vedi, c’è un periodo iniziale di questo mese di novembre che porta qualcosa in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA