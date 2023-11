Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 novembre 2023/ Pianeti a favore per la Vergine, lo Scorpione è un po’ monello

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sia più attento a ciò che dice, la Vergine cerca l’amore

Leone, se dovete affrontare un problema, parlate con cautela, perché questo è un cielo che porta ad esagerare in tutte le situazioni e a dominare la scena. Soprattutto coloro che lavorano a contatto con il pubblico, ma anche gli artisti e i creativi, hanno bisogno di un periodo di riscatto, dopo qualche tensione. Tra febbraio e maggio non eri neanche convinto di fare quello che stai facendo adesso, perché non avevi garanzie, e adesso va un po’ meglio. Quando ti arrabbi appari un po’ ingenuo, perché è come se cercassi di mascherare la tua vulnerabilità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Scontri possibili con un altro Leone come te!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 novembre 2023/ Il Sagittario frequenti persone, l'Acquario è ancora incerto

Vergine, Marte, Sole e Luna sono tutti a tuo favore! Se ci sono dei piccoli disagi, cerca di superarli. Non è possibile per adesso scaricare responsabilità che tu stesso hai voluto negli ultimi anni, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è un grande desiderio di libertà e forse anche di sentirsi amati, cosa ancora più evidente in quest’ultimo periodo, con Venere nel tuo segno zodiacale. Chi ha una storia non ha problemi, ma chi non ce l’ha la cerca.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Il Capricorno ok in tutti i campi, ottime intuizioni per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vuole vedersi bella, lo Scorpione ama stuzzicare gli altri

Bilancia, ora bisogna ritrovare tranquillità. La Bilancia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, è un segno governato da Venere che rappresenta la bellezza: i Bilancia hanno bisogno di circondarsi di cose belle, di sentirsi a posto e di guardarsi allo specchio con soddisfazione. Ci sarà anche chi cambierà look oppure vorrà fare qualcosa per rimediare a un piccolo o presunto difetto. Insomma, la situazione è importante, ma anche tu devi cercare di ritrovare un po’ di serenità, visto che, dagli inizi di ottobre, ci sono state parecchie perplessità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Il Leone vuol dimostrare il suo valore e la Bilancia recupera

Scorpione, quando vuoi stare tranquillo, cerchi di isolarti, ma poi da solo non sai stare, perché hai bisogno di dispute e di piccole battaglie per andare avanti. Addirittura, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ci sono alcuni nativi del segno che si divertono a mettere un po’ di pepe nel rapporto, per vedere fino a che punto il partner reagisce. Non esagerare, perché un po’ di tensione resta! Le storie d’amore che nascono tra novembre e dicembre sono molto importanti e quindi l’invito, per quelli che sono soli, è a darsi da fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA