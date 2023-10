Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2023/ Il Leone si sente ingannato e la Bilancia deve trovare equilibrio

Oroscopo Paolo Fox: qualcuno si è approfittato del Leone, la Vergine si prepari al grande evento

Leone, forse sono troppe le responsabilità? Forse pensi di essere circondato da persone poco affidabili? Certamente da persone non riconoscenti. Hai capito che, in qualche caso, sei stato adulato solo per convenienza. In realtà bravo lo sei davvero, ma cerca di dare questa tua energia e positività a persone che davvero meritano la tua fiducia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, se in questi giorni vuoi ritrovare l’amore, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda di questo “campanello” che suona l’8 di ottobre: Venere taglia il traguarda del tuo segno zodiacale! Le coppie lievemente in crisi, possono recuperare, quelle definitivamente in crisi no, però sarà possibile trovare un accordo. Parlando di lavoro, vorresti liberarti di qualche peso, con Saturno in opposizione, ma ti conviene stare al gioco: Giove aiuta e quindi, anche se si naviga a vista, alla fine i risultati non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ritrovi la tranquillità, lo Scorpione vorrebbe più certezze

Bilancia, nessuno può farti una colpa se sei irritabile e stanco. Marte è nel segno e rappresenta proprio l’arrabbiatura, l’infiammazione, il nervosismo e il taglio che, in generale, potrebbe essere legato anche a situazioni che non ami più. I nuovi incontri sono favorevoli, ma in questi giorni è importante ritrovare un po’ di tranquillità ed equilibrio interiore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, facciamo con l’Oroscopo di Paolo Fox un riepilogo delle puntate precedenti: tra giugno e ottobre, c’è stato qualcosa di strano in amore, nei rapporti familiari. Nella migliore delle ipotesi, nulla è stato variato, ma che noia! In realtà, sei un po’ sulle spine per questioni di lavoro. Non è il momento giusto per fare salti nel vuoto, con Giove opposto, però fosse per te vorresti cambiare per ottenere qualcosa di più sicuro. Emozioni in arrivo.

