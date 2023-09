Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2023/ La Bilancia non può tergiversare e lo Scorpione chiede tregua

Oroscopo Paolo Fox: Marte ottimo per il Leone, la Vergine si dedichi ai sentimenti

Leone, tanta fatica e molti impegni: avere Giove dissonante non vuol dire bloccarsi, ma significa prendersi tante responsabilità sulle proprie spalle, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Molte di queste sono inutili oppure, in questi giorni, per colpa di una tua manifestazione poco gradita, hai avuto modo di osservare che alcune persone si sono stranite o si sono allontanate da te. Se ci sono più accordi in vista, è probabile che uno di questi salti. Marte in sestile aiuta l’amore: ottimizzate le relazioni importanti e le storie che nascono in questo momento.

Vergine, come al solito, le questioni di carattere lavorativo o pratico sono per voi più importanti di tutto il resto, però l’Oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di guardare al futuro con più sentimento, perché abbiamo un nuovo aspetto planetario: Venere arriverà nel vostro spazio planetario il 2 ottobre. Visto che siamo già al 2 settembre, forse sarebbe il caso di valutare, in questo mese, quali siano i veri riferimenti, in amore. Questo cielo è utile per rinsaldare i rapporti con i figli, con alcune persone della famiglia che in passato non hanno avuto un bel comportamento nei vostri confronti. Le lotte non mancano mai, ma voi ora, con Mercurio favorevole, sapete quali sono le scelte giuste da fare.

Oroscopo Paolo Fox: Marte chiede assertività alla Bilancia, lo Scorpione è un po’ stanco

Bilancia, c’è anche chi si è sentito tradito da un socio, in passato, ma bisogna piangere sul latte versato? Assolutamente no, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Un clima di lieve disagio nasce perché i Bilancia, in teoria, vogliono essere diplomatici con tutti, poi non ci riescono e quindi adesso è difficile dare delle risposte. Se ti chiedono cosa vuoi fare e da che parte stare, tu prendi tempo, ma Marte nel segno non permette di essere diplomatici fino in fondo e quindi, a costo di perdere qualcosa, prima o poi, bisognerà dire davvero come la pensi.

Scorpione, chi ha fatto molta gavetta, ha tanta esperienza e si è reso disponibile nel lavoro, ora è un po’ più stanco. L’Oroscopo di Paolo Fox ammette che questo non è un cielo facile, ma avremo un autunno migliore. Ogni giorno ti trovi a dover affrontare delle piccole complicazioni: questioni di lavoro, ritardi e forse anche qualche dubbio in amore o con un ex, fatto sta che ci vorrebbe un po’ di tranquillità in più. Bisognerà pensare a un evento importante da confermare nei prossimi mesi.











