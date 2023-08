Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2023/ Amore top per il Sagittario, mentre il Capricorno non ci pensa

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha stelle luminose in amore, il Capricorno è super impegnato

Sagittario, fai valere le tue opinioni, perché in questo periodo puoi, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi abbiamo ancora una bella Luna in ottimo aspetto! Chi è rimasto solo per troppo tempo riscoprirà il desiderio e la voglia di amare, anche con incontri inaspettati e chissà che un’amicizia non diventi amore. Questa situazione così effervescente può pesare se hai una storia che non ti dà più nulla, perché il rischio di guardarsi attorno è altissimo. Entro fine mese, opportunità.

Capricorno, stelle agitate e una domenica forse un po’ faticosa, tuttavia: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, sentenzia l’Oroscopo di Paolo Fox: in senso positivo ovviamente! Questo perché hai accettato degli impegni piuttosto gravosi e quindi è probabile anche che tanti Capricorno, nelle ultime due settimane, non siano stati un attimo tranquilli: come ci si rilassava un po’, squillava il cellulare e c’era un problema da risolvere e poi c’è chi, in questo mese d’agosto, lavora più degli altri. Chi ha lottato contro un socio infedele oppure da tempo chiede giustizia per una questione, avrà possibilità di farsi valere. Amore non proprio sottotono, ma da recuperare: è importante che chi è rimasto troppo tempo lontano si riavvicini.

Acquario, sei in un momento di tensione, però questa bella Luna in trigono stempera l’agitazione. Restano delle opposizioni planetarie e, per l’Oroscopo di Paolo Fox, ci sono due interpretazioni: devi fare tante cose e non riesci a completarle oppure sei in una condizione particolare, tale per cui se hai lasciato il certo per l’incerto, ti senti libero di fare e disfare ma sei pensieroso. Costruire qualcosa insieme, rafforzando un’unione con nuovi interessi, potrebbe essere una valida soluzione per coloro che sentono questa Venere, in opposizione da tempo, come un ostacolo al raggiungimento delle proprie ambizioni sentimentali. Nuovi incontri favoriti, ma part-time.

Pesci, queste giornate invitano a recuperare energia positiva: domani e dopodomani avremo una buona Luna, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. I tuoi pensieri non corrispondono a quelli delle persone che hai attorno: metti in programma delle discussioni, perché tu vorrai fare una cosa in un modo e ci sarà chi vuole farla in un altro. Tuttavia è necessario far arrivare i nodi al pettine, perché alla fine ti daranno ragione. Scontri con persone che rappresentano l’autorità, come genitori o anziani, potrebbero diventare pesanti da sopportare per i più giovani. Iniziative prese in passato saranno recuperabili in questi giorni. L’amore sembra un po’ polemico: sarebbe il caso di placare gli animi.











