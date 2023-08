Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2023/ Le malelingue infastidiscono il Leone, la Vergine aspetta Venere

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve schivare i pettegolezzi, la Vergine prepari “il terreno” all’arrivo di Venere

Leone, ecco giornate di forza, soprattutto se hai un’attività a chiamata o se vuoi portare aventi dei progetti. I prossimi mesi saranno cruciali e, se hai un incarico di rilievo, è probabile che tu abbia già in mente cosa fare. Le responsabilità costano, soprattutto se bisogna portare a casa dei risultati. Il Leone deve guardarsi dalle malelingue e dai pettegolezzi che possono inficiare il valore di una storia d’amore: se ami una persona, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di stare attento che qualcuno non si metta in mezzo.

Vergine, stelle importanti per chi ha un progetto di lavoro e per chi è solo da tempo ci sarà una gran voglia di amare che sarà sostenuta di più da una bella Venere nel segno, a partire da ottobre, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: abbiamo più di un mese di tempo per fare un incontro. Se invece c’è già una relazione, bisogna farla crescere. È tempo di fare scelte importanti.

Bilancia, la Luna nel segno porta emozioni positive: Venere e Luna sono a favore ed è importante sentire questa grande energia crescere dentro di te, soprattutto perché ti libererà da un fastidio fisico che ti stai trascinando da diverso tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia sempre ai nati Bilancia di stare attenti alle distrazioni, perché appartengono a un segno d’aria e quindi hanno spesso la testa tra le nuvole. Vi aspetta un autunno importante: faticoso, ma molto fruttuoso! La giornata di oggi ammette emozioni positive.

Scorpione, piccole dispute. L’Oroscopo di Paolo Fox segnala che abbiamo alcuni pianeti agitati: se c’è un ex, attenzione alle polemiche. Il transito un po’ pepato di Venere, in maniera fastidiosa e insolente sta pesando nella vita dei nativi del segno. Bisogna evitare le polemiche anche se è comprensibile che non sia sempre possibile. Da settembre inizierà un nuovo percorso: per quelli che hanno avuto problemi di lavoro o blocchi, piano piano si recupera una buona visione del futuro. La relazione sentimentale in questo momento può essere un punto interrogativo e quindi bisogna cercare, in certi casi, di fare buon viso a cattivo gioco.











