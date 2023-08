Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2023/ Toro e Cancro sono un po’ intolleranti in amore

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete oggi potrebbe arrabbiarsi, frizioni in amore per il Toro se non vuole fare qualcosa

Ariete, nelle prossime ore potresti persino arrabbiarti, se qualcuno non fa quello che dici. L’Ariete ha questo desiderio di comandare e disporre tutto, ma poi però avrebbe anche bisogno di essere guidato. È una situazione particolare quella che vivi: a volte ti sembra giusto lasciarti andare e altre tenti di recuperare un ruolo che ti sembra di avere perduto e oggi è probabile che ci sia qualche ritardo. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non innervosirti stasera.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox ha annunciato una sorta di piccola o grande rivoluzione che le stelle stanno già portando, per qualcuno, da giugno. Il consiglio è di stare in allerta, perché da qui a settembre possono arrivare delle risposte. Questo è un anno di crescita, poi dipende da quello che si fa, tuttavia sono previsti nuovi ruoli, nuovi accordi e addirittura qualcuno potrebbe proporti qualcosa che ti va di fare a metà. Il Toro è un segno che ama avere successo, come tutti, però se costa troppa fatica e toglie troppo tempo libero, allora non è più un qualcosa di desiderabile. I cambiamenti definitivi sono, in questo momento, un punto interrogativo nella vita dei nativi del segno, i quali, proprio in questi giorni, dovrebbero evitare tensioni in amore, soprattutto se c’è una persona che spinge a fare delle cose che non hanno voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vorrebbero scappare, nervosismo per il Cancro

Gemelli, si sta per aprire un buon cielo per le relazioni e resta sempre un cielo particolarmente rallentato nelle questioni lavorative, dove avresti voglia dei fare tante cose che, per il momento non puoi fare. I tempi sono quelli che sono e quindi bisogna anche accettare che qualcosa sfugga di mano. Ogni tanto verrà voglia di scappare e altre cose, ma in questo momento l’Oroscopo di Paolo Fox dice che il cielo spinge ad amare: ama, lasciati andare, perché è un buon cielo per convivere, condividere o semplicemente innamorarti.

Cancro, giornate faticose. Questa è stata una settimana in cui qualcuno ha anche dovuto affrontare un piccolo dispiacere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: si recupera già da domani. Oggi abbiamo una Luna un po’ strana e quindi si risale la china, ma un po’ lentamente. Poi sappiamo che il Cancro assorbe come una spugna tutte le emozioni che lo circondano, positive e negative. Sei meno pronto a sorvolare se il partner non si infiamma di passione quando ti guarda, per cui attenzione alle polemiche.











