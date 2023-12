Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2023/ Il Sagittario illumina d’immenso e l’Acquario pensa al futuro

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario incoraggia tutti, il Capricorno non deve battibeccare

Sagittario, l’ottimismo torna e forse non è mai andato via, visto che il tuo segno zodiacale è quello che trascina tutti quelli che ha attorno. Se la tua bravura è riconosciuta, non hai nessun problema, altrimenti fatti notare! Sarà difficile metterti in un angolo, perché sei talmente luminoso e forte, in questo momento, che hai la capacità di vivere sensazioni positive e di farle vivere anche a tutti quelli che ti circondano. Presto Venere sarà molto intrigante, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, i grandi progetti targati 2024 non devono essere bloccati adesso. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non cavillare troppo sulle cose che fanno gli altri, perché è vero che ami la perfezione e spesso rimproveri chi non segue le tue direttive, però devi capire che non tutti ragionano con la tua testa. Venere a gennaio arriverà nel tuo segno: quelli che hanno avuto un problema d’amore o personale, con ogni probabilità, dovranno concentrarsi un po’ di più e capire come andare avanti. Comunque, il 2024 è l’anno della crescita, delle acquisizioni e dei progetti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è ripartito e ora pensa a ciò che sarà, i Pesci sfruttino questa settimana top

Acquario, se c’è un nuovo progetto in corso, andrà dettagliato meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che gli inizi di novembre sono stati pesanti, alla fine di novembre hai iniziato qualcosa di nuovo o c’è stato un rilancio e adesso devi pensare, in questo dicembre, a ciò che sarà. Venere è in aspetto particolare e quindi la stanchezza fisica si fa sentire. Serata migliore per l’amore e i single del segno troveranno più conforto a gennaio.

Pesci, queste giornate sono da sfruttare, però attenzione: questa è una settimana top, mentre la prossima non sarà così interessante. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di anticipare i tempi, se ci sono dei problemi risolverli e, soprattutto sfruttare questo buon transito di Venere che, alla fine di dicembre, cambierà. Questo evento potrebbe indicare, per esempio, che hai dato un ultimatum, quindi si fa come dici tu o te ne vai, oppure in amore, se una persona non sta al tuo gioco, potresti metterla in un angolo. Le nuove responsabilità pesano di più.

