Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, annuncia degli interessanti movimenti delle stelle. Chi segue la rubrica dell’asrologo, tutti i giorni in onda su Radio LatteMiele, sa che eravamo in attesa di cambiamenti che iniziano da questo momento. Il Sole da poco è entrato nel segno dei Pesci e oggi sarà anche affiancato dalla Luna. La vera novità però è l’ingresso di Venere in Ariete: mutano alcune geometrie astrali e questo è molto importante per le indicazioni astrologiche. Vediamo le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 20-26 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni

Oroscopo Paolo Fox: Leone vive una bella Venere in trigono, Vergine ha Sole e Luna opposti

Leone, questo inizio di settimana promette meglio: vivere nuovi accordi e soprattutto uscire da una situazione di stallo che ha condizionato gli ultimi mesi sarà più facile, con Giove amico. Questa situazione però sembra polemica in amore, in particolare se pensi di aver dato tanto e di avere ricevuto poco. Le nuove storie convincono, ma bisognerà però aspettare marzo per avere qualche certezza in più. Da oggi Venere è in trigono: aspetto buono che ti regala molto fascino, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Vergine, oggi Sole e Luna sono in opposizione, Non sai quindi se sfuggire al tuo proverbiale savoir faire e dire tutto quello che pensi, mettendo anche un po’ in discussione tante cose e tante persone, oppure lasciar passare l’acqua sotto i ponti. Abbiamo un piccolo momento di incertezza e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che marzo e aprile siano mesi utili per le attese e non tanto per iniziare a creare disagi a sé stessi, soprattutto. Quindi non fare gesti azzardati: in particolare, se ci sono delle persone che non ti capiscono, prendi tempo. da cosa è stato vissuto nel passato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha Venere in opposizione, lo Scorpione ha buone occasioni in amore

Bilancia, le polemiche che nascono in amore, con questa Venere da oggi in opposizione, possono essere sanabili o meno e questo dipende molto da cosa è stato vissuto nel passato. Si spera in un recupero, però definire alcune questioni non è facile e non saranno pochi i nati Bilancia che dovranno risolvere una questione economica oppure legale. Per gli incontri, bella la giornata di domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox bella la giornata di domenica. Interessante questo cielo per fare qualcosa di importante, ma anche risolvere una contraddizione o una polemica nata di recente.

Scorpione, il 2022 non è stato decisamente un anno di grandi guadagni, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo significa che il 2023 ha portato, all’inizio, dei piccoli fastidi. Anche chi ha dei soldi da parte ha cercato, in qualche modo di tamponare delle falle. Ecco perché questi inizi del 2023 chiedono di fare delle cose importanti e soprattutto non bisognerebbe limitare di mettere in discussione questioni rilevanti. Ad esempio l’amore: questa fine di febbraio regala qualche speranza in più ed entro maggio sarà possibile fare una scelta importante. Più facile parlare chiaro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA