Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2024/ La Vergine vive di rendita e il Sole illumina lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: amore flop per il Leone, la Vergine si gode il successo

Leone, sono le relazioni a non essere veramente al top, soprattutto per chi tiene “il piede in due scarpe” in amore. C’è poi chi è un po’ stanco del rapporto in essere e chi invece vorrebbe avere maggiori sicurezze. Una chiusura sul lavoro potrebbe portare a una nuova apertura, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone chiude questioni quando un progetto è concluso oppure perché ci sono problemi finanziari concreti che Giove crea, fino alla fine di maggio. Per molti è già successo e per altri succederà di dover sistemare diatribe economiche.

Vergine, la parte vincente che ti ha favorito è chiusa, tuttavia questo ti ha incentivato anche a fare cose in più. Chi lavora con incassi quotidiani è possibile che tu abbia guadagnato parecchio all’inizio di febbraio e che adesso tu stia vivendo di rendita, ma anche in vista del futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, pianeti attivi. Se ci sono state controversie, è necessario ritrovare un po’ di serenità. Questo è nuovamente un momento giusto per comunicare, perché probabilmente, all’inizio del mese, molti avranno ritenuto di stare zitti per non alimentare diatribe. Se però, i limiti sono stati superati, è giusto che tu ti faccia valere. Se c’è un problema di coppia, questo è il momento giusto per fare delle scelte, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, oggi il Sole torna favorevole! C’è però Venere in quadratura e l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo può voler dire che i single vivono delle semplici avventure, mentre nelle relazioni più consolidate, c’è qualche disagio. In sostanza, sei stanco di sentire le lagnanze di qualcuno che non vuole cambiare. Il lavoro va bene, tuttavia, con Giove opposto, sono i soldi il problema: le risoluzioni arriveranno dopo maggio.

