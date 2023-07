Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023/ Emozioni assicurate per Leone e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: stelle ottime per il Leone, la Vergine è un po’ “scarica”

Leone, oggi grande presenza di pianeti nel segno: Luna, Venere, Mercurio e da domenica anche il Sole. C’è una grande voglia di emergere e forse c’è anche un’occasione per mettersi in gioco, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Di solito quando abbiamo buone stelle, possiamo gestire al meglio un’attività oppure ci chiamano per fare qualcosa di importante. Grande importanza rivestono le collaborazioni o le società e molti hanno cambiato gruppo o ruolo o stanno per farlo.

Vergine, si legge un piccolo calo di energia, ma questo non limita le buone speranze per il futuro. Per alcune relazioni ossidate dal tempo, questo è il giusto cielo che aiuta a intraprendere un discorso serio e a capire come recuperare passione. Chi poi dovrà fare una scelta, tra passato e presente, avrà campo libero. Tanto l’impegno che riguarda il lavoro e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce, per chi può, di staccare la spina e liberare i pensieri.

Bilancia, a parte qualche piccolo acciacco fisico, il cielo è libero proprio per emozionarsi. Nei periodi di difficoltà, quando siamo un po’ provati e stressati, capiamo chi sta dalla nostra parte e chi no e quindi è molto difficile dire adesso “questo non lo faccio”, perché il dovere è tipico della Bilancia e il senso di giustizia prevale su tutto il resto, però se si lasciasse un po’ di spazio all’amore e alle relazioni non sarebbe male, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Saranno di riferimento alcuni segni: Leone, Sagittario e il bisticcio dovrà essere evitato con l’Ariete.

Scorpione, queste tensioni mi fanno pensare che tu sia un po’ arrabbiato, perché non riesci a fare tutto quello che hai in mente. Se desideri un nuovo amore, guardati attorno, però credi di più nei sentimenti, perché con questi pianeti un po’ stridenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, non sei del tutto convinto di quello che provi oppure stai vivendo un’amicizia amorosa, oppure ancora un rapporto di lunga data che, ogni tanto, inciampa in qualche bisticcio. Se qualche rapporto di collaborazione non è più soddisfacente, cambierai. Grandi impegni e forse forti responsabilità che pesano.











