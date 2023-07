Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023/ L’Ariete è impetuoso e per il Cancro se si chiude una porta…

Oroscopo Paolo Fox: grinta super per l’Ariete, nuvole passeggere per il Toro

Ariete, oggi hai una grinta spaventosa che, come al solito, bisogna anche tenere un po’ sotto controllo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse hai anche voglia di vendicarti di un torto subito. Il lavoro dipendente è sottoposto a stress, ma perché bisogna mettere a posto alcune questioni riguardanti il proprio ruolo o soldi, se nel passato ci sono stati dei problemi. Avrai comunque voglia di passare queste giornate in maniera tranquilla e lontano dalle preoccupazioni. Amori molto intriganti.

Toro, se non ci fossero questi pianeti contro che ti danno fastidio, Giove avrebbe modo di splendere. Immagina una giornata nuvolosa in cui il sole non si vede perché coperto dalle nubi: queste nuvolette sono determinate dalle quadrature planetarie di Luna, Mercurio e Venere ed è come se dovessi mettere a posto tante cose, con tante responsabilità sono piovute sulle tue spalle. Ecco perché adesso, facendo un’attenta analisi delle potenzialità, dovrai mettere in chiaro tutto. Forse sei anche in attesa di una risposta e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, qualcosa di buono arriverà dalla fine di luglio e anche ad agosto. Chi ha un negozio o un’attività che, nonostante tanti sforzi, non funziona, potrebbe pensare di trovare uno stratagemma per andare meglio. Altri si sono ritrovati nel bel mezzo di una tempesta che stanno cercando di placare: Giove nel segno alla fine porterà a buone condizioni.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli possono emozionarsi, positive le relazioni per il Cancro

Gemelli, è un periodo vivace per i sentimenti. È importante fermarsi per capire cosa continuare e cosa interrompere: i più giovani si troveranno a un bivio ed ecco perché le grandi stelle, Venere, Mercurio e, oggi, Luna favorevoli possono darti qualcosa di più. L’accento va sui nuovi accordi, ma anche sulle storie d’amore che hanno bisogno di più energia. Punta sempre sul coraggio e sulle emozioni che non mancano mai, nella tua vita, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sbaglia chi pensa che tu sia un freddo calcolatore, perché in realtà è proprio il contrario, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei una persona che prima di fare qualcosa di importante ci pensa bene, forse temporeggi, però alla fine dai il meglio di te. Questo è un periodo piuttosto generoso per le relazioni interpersonali. Se qualcosa si è chiuso, nel lavoro, non preoccuparti, perché alla fine tutto andrà a favore e qualcuno forse ti rimpiangerà. Ti capiterà spesso che quello che decidi dal mattino per la sera potrà cambiare all’improvviso: questo è abbastanza normale, visto che sei governato dalla Luna.

