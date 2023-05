Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Si sta per chiudere una settimana che ha visto grandi novità nel cielo. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela che oggi, sabato 20 maggio 2023, la Luna è in Gemelli. Scopriamo il weekend di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è un po’ stanco, più responsabilità comportano più stress per il Toro

Ariete, queste sono stelle importanti per te, ma l’Oroscopo di Paolo Fox non nasconde che, in base alle sue osservazioni astrologiche, in questo periodo potrebbe esserci un po’ di stanchezza, maturata per tante situazioni diverse. L’Ariete ha una forza incredibile, “la forza del destino”, ed essendo governato da Marte è certamente un segno che non si arrende, però quando si combatte tutti i giorni e non c’è un attimo di tregua, è inevitabile riservare, soprattutto nell’ultima parte della giornata, qualche momento di nervosismo: attenzione a non esagerare.

Toro, ci sono troppi confronti da affrontare. Giove nel segno rappresenta una crescita, tuttavia più si cresce e più ci sono responsabilità, più si va avanti e più ci sono dei fastidi da superare: è come se, in questo periodo, qualcuno ti chiedesse conto giornalmente di quello che fai e, alla fine, questo può innervosire, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: più impegno viene richiesto ai Gemelli, il Cancro abbandona le tensioni

Gemelli, Saturno dissonante parla di un momento di riflessione che riguarda il lavoro e qui dipende da che tipo di attività hai: se sei in attesa di una novità, potrebbe tardare e se hai un contratto da rinnovare, non sai bene cosa fare. I capaci avranno successo, per carità, però ci vuole più impegno. In amore, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba: giugno sarà un mese migliore per i sentimenti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, la seconda parte dell’anno evidenzia una crescita, ma soprattutto l’abbandono di tante polemiche, ansie e difficoltà che sono state origine di grande tensione. Se cerchi un amore interessante, sfrutta questa Venere valida! L’unico rischio potrebbe nascere se hai vissuto una crisi in passato e hai paura di rimetterti in gioco, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

