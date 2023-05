Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Si sta per chiudere una settimana che ha visto grandi novità nel cielo. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela che oggi, sabato 20 maggio 2023, la Luna è in Gemelli. Scopriamo il weekend di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere pragmatico, periodo in cui è meglio osservare che agire per la Vergine

Leone, queste sono stelle molto dubbiose per il lavoro, dove però “necessità fa virtù”: tante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che questo è un periodo in cui non si può strafare e bisogna scendere a miti consigli. Non dare retta all’orgoglio, ma alla razionalità e, soprattutto, al conto in banca: questo transito di Giove potrebbe mettere in discussione tutta la situazione economica. Troppe spese, troppe problematiche e, in qualche caso, notai, legali o commercialisti da consultare. È opportuno fare il muso duro con un capo o un gruppo? Fai quello che ti conviene. Non ti dimenticare dell’amore! Da giugno può ripartire alla grande, anche grazie a una conoscenza già in corso.

Vergine, se c’è qualcosa che non va è perché Saturno in opposizione muove tutto attorno a te e c’è ancora un po’ di tensione da superare. È probabile che tu non abbia deciso nulla, ma che stia aspettando l’esito di alcune questioni che riguardano il lavoro: un capo o un cambiamento. Forse è meglio aspettare: l’Oroscopo di Paolo Fox spiega sovente che quando abbiamo un periodo di interregno come questo, non conviene agire, ma capire cosa sta accadendo. Tanto più che ora Giove in aspetto buono darà delle buone dritte! Il certo per l’incerto? Non rinunciarci e soprattutto, in questo momento, trova spazio per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia recupera la forma fisica, lo Scorpione non è convinto di un accordo

Bilancia, come l’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso, la prima cosa da fare è recuperare serenità e forma fisica. Hai risentito di forti fastidi, ma adesso quantomeno puoi riconoscerne la causa, combattere tutto ciò che è stato negativo per te. Persone della Vergine o del Toro possono essere state di riferimento, ma è probabile che qualche rapporto stia cambiando. Devi ritrovare un nuovo equilibrio interiore: il settore delle relazioni sociali è molto protetto.

Scorpione, ti senti più forte, ma in certi giorni anche più stanco: questo dipende dal solito periodo strano che stai vivendo, ma anche dalla tua personalità, perché sei governato da Marte, ma sei un segno d’acqua. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che alcune volte privilegi la forza e in altri momenti non ti va di fare nulla. Con queste stelle è necessario un cambio di rotta e chi sta sottoscrivendo un nuovo patto o accordo non è del tutto convinto di avere a che fare con persone affidabili: lo scoprirai nel tempo. Amore intrigante.

