Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Si sta per chiudere una settimana che ha visto grandi novità nel cielo. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela che oggi, sabato 20 maggio 2023, la Luna è in Gemelli. Scopriamo il weekend di Sagttario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario non deve fare confusione in amore, il Capricorno ha buone occasioni sentimentali

Sagittario, questa Luna in opposizione porta qualche piccolo fastidio. Forse, in questi giorni, non dovresti farti prendere da più amori contemporaneamente, cosa che capita ai Sagittario, che fanno confusione da questo punto di vista, anche solo con passioni accennate: non è detto che si arrivi proprio al dunque, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie più in crisi dovranno rivedere i loro “conti d’amore”. Non affrettare i tempi per una soluzione di lavoro: è probabile che ci siano dei cambiamenti. Saturno, da marzo, non ha portato le risposte che avresti voluto e adesso ti comporti di conseguenza.

Capricorno, chi può fermarti? Forse la Luna opposta, ma non oggi, fra qualche giorno. Intanto, se hai delle precise responsabilità, portale a termine ed è importante ora stabilire un buon equilibrio interiore. Relazioni occasionali possono diventare qualcosa di più entro l’estate e chi è solo da tempo dovrebbe mettersi alla prova. Il Capricorno è un segno che ti dà confidenza, ma solo se la meriti e può stare solo anche anni, pensando che sia meglio stare soli che male accompagnati. Tuttavia con Giove favorevole e Saturno attivo, sarebbe un peccato perdere delle opportunità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve crucciarsi per il denaro, i Pesci hanno la Luna storta

Acquario, questo è un cielo di recupero, ma bisogna dire che esci da 48 ore piuttosto agitate e stancanti. Attenzione a non far diventare un peso psicologico anche situazioni patrimoniali, immobiliari o finanziarie. Se hai dei dubbi in genere sul lavoro, anche se non ci sono problemi così gravi, ma vuoi apportare dei cambiamenti a quello che fai, non fartene un cruccio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna essere più sereni e magari privilegiare l’amore che è sempre fonte di emozioni nuove.

Pesci, liberarti di un peso è importantissimo, se senti che qualcosa non va e anzi, è un ordine che impone Saturno nel segno. Chi si abbandona alla polemica, senza concludere nulla, sbaglia, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se oggi ti trovi un po’ contro tutti, per colpa di una Luna dissonante, magri rifletti e chiarisci bene le cose con te stesso e con gli altri. I rapporti più nervosi sono sempre col segno dei Gemelli e del Sagittario: c’è tanta tensione e tanto amore contemporaneamente. In questo particolare periodo, non si sopporta più la precarietà e si cercano situazioni definitive.

