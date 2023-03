Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2023/ Sagitttario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi, lunedì 20 marzo 2023, non inizia solo la settimana, ma è anche il primo giorno di primavera! Ebbene sì, con un giorno di anticipo, rispetto al consueto, l’equinozio sarà esattamente alle ore 21.24. Chissà come inizia la stagione per i segni zodiacali dell’Oroscopo di Paolo Fox, che tutti i giorni tiene la sua rubrica su Radio LatteMiele: scopriamo l’andamento per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bullone nel panino alle elementari/ “In passato trovato un piercing in una zuppa”

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è in fermento, il Capricorno affronta provocazioni

Sagittario, molto interessante questo cielo: i nativi del segno sono destinati a vivere grandi novità. I prossimi mesi sono molto fruttuosi anche per chi vuole migliorare la propria condizione professionale oppure cambiare rotta, come l’Oroscopo di Paolo Fox spiega da qualche tempo. Probabilmente non si riuscirà a sostenere tutta la mole di lavoro che è stata impiegata nei mesi passati ed ecco perché bisogna organizzarsi anche con qualche taglio. Sentimenti che premiano, in vista di aprile.

Aids, Alessandro Aiuti/ “Cure? Tecnologia aiuta ma va combattuta la discriminazione”

Capricorno, bando alle provocazioni e fatti scivolare le cose addosso! È probabile che, in questi giorni ed entro la fine del mese, qualcuno cerchi di farti arrabbiare e di farti cadere in una sorta di istigazione. Per fortuna sei una persona saggia e sai che bisogna sempre contare fino a dieci, prima di fare una scelta che può incidere sul futuro. Per la cronaca: il 22 e il 23 avremo un cielo un po’ nervosetto: nulla di grave, perché poi ci saranno grandi novità, però evidentemente dovrai combattere contro qualche pettegolezzo o persona poco chiara. Attenzione anche on amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Samu Segreto protagonista film di Beppe Fiorello/ "Sta realizzando un grande sogno"

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario può fare una scelta, i Pesci hanno una bella Luna nel segno

Acquario, periodo importante per i nativi del segno che possono fare una scelta entro il 23. Cerca di essere più disponibile alle relazioni, nonostante questa Venere sia tornata dissonante. È probabile che molti Acquario in amore non promettano nulla e decidano di vivere alla giornata: bisogna comunque trovare chi ci sta, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque, entro la fine del mese, non sarà male mettere in chiaro alcune questioni che riguardano casa e soldi.

Pesci, questo è un cielo che promette piuttosto bene. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la tua strada per il successo adesso è piena di ottime opportunità e per questo vale la pensa di programmare, prendere contatti con persone che contano. Oggi abbiamo la Luna nel tuo spazio zodiacale e questo significa che hai una bella dose di intraprendenza che può essere sviluppata al meglio, anche nei prossimi giorni e l’invito è quello di darsi da fare già a partire da questa giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA