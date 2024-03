Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2024/ Il Leone valuti bene l’amore, la Vergine è nervosa per Marte

Oroscopo Paolo Fox: il Leone chiuderà i rapporti sbagliati, la Vergine è disturbata da seccatori

Leone, Venere non è più opposta. Se in amore c’è qualcuno di tuo interesse, non esitare a farti avanti o quantomeno mettilo alla prova. Questo favorisce il dialogo sui sentimenti, ma tutte le relazioni che non vanno bene, entro la fine di aprile, andranno chiuse, soprattutto per chi tiene il piede in due scarpe. Giove contrario ha causato qualche piccolo dispiacere in famiglia e ora si deve voltare pagina. C’è anche chi forse si è dedicato troppo al lavoro e troppo poco agli affetti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2024/ Buon compleanno Ariete! Il Toro è più tranquillo

Vergine, non devi perdere tempo ma devi cercare di essere tranquillo, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non sia così semplice, soprattutto perché Marte, dal 22, sarà in opposizione. Stai attendendo con ansia una risposta e questo è il momento migliore per parlare chiaramente a chi sta minando certe sicurezze. La Vergine è sempre molto impegnata per far andare le cose come devono e poi arriva qualche sprovveduto che rischia di mandare tutto all’aria.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ I Gemelli verificano un amore e il Cancro è baciato da Venere

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve sistemare contenziosi, lo Scorpione ha Venere con sé

Bilancia, con Sole e Mercurio opposti è necessario sistemare conti e diatribe legali. Non è semplice, soprattutto per coloro che hanno un’azienda e delle responsabilità. I transiti planetari saranno dispettosi fino alla metà di maggio e avrai due mesi di tempo per sistemare tutto. Anche in amore sono cambiate delle cose: non in tutte, ma in molte relazioni c’è stata una crisi e ad aprile ci sarà la resa dei conti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, Venere è dalla tua parte! Questa settimana è un po’ complicata solo per le questioni lavorative o pratiche. Ritrova serenità, perché è importante e sabato 23 sarà una giornata utile per i riscontri amorosi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ Acquario e Pesci possono dare il loro amore a chi lo merita

© RIPRODUZIONE RISERVATA