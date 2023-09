Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023/ Luce e ombre da Venere per il Leone, la Bilancia è arrabbiata

Oroscopo Paolo Fox: qualche Leone ha un nuovo amore, la Vergine si dedichi di più all’amore

Leone, il lavoro premia ma stanca! Quelli che, più o meno involontariamente, hanno dato il massimo delle risorse alla vita professionale, ora devono cercare di recuperare un po’ di energia per l’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è nel segno da diversi mesi e può aver provocato una nuova passione, ma anche illuminando gli angoli bui di un rapporto. Qualcuno potrebbe aver trovato una persona di riferimento diversa da quella amata da tanto tempo. Il consiglio, in questi giorni, è di fare delle verifiche.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023/ La Luna dà molta energia ad Ariete e Toro

Vergine, questa Luna in buon aspetto aiuta a sviluppare idee per l’immediato futuro. Per stare bene, tu hai bisogno di lavorare o di avere un interesse. Può capitare, per esempio, che quando arrivano le vacanze, qualche nativo del segno si deprima, perché avere un’occupazione mentale è importante per un segno zodiacale governato da Mercurio. In questi giorni però, l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce che sia l’amore a impegnarti un po’ di più e lo dice a ragion veduta, perché a ottobre Venere sarà nel segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2023/ Gemelli e Cancro sono ansiosi e malinconici

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve rimettersi fisicamente, lo Scorpione si rifarà a ottobre con l’amore

Bilancia, stelle amiche con la necessità, insiste l’Oroscopo di Paolo Fox, di recuperare a livello fisico. Questo Marte nel segno porta anche un po’ di rabbia, soprattutto se, involontariamente, hai dovuto perdere colpi e non sei riuscito a fare tutto ciò che desideravi, per un problema personale. Ecco che l’amore può essere d’aiuto: avere una persona cara al fianco è molto importante, in questo momento.

Scorpione, Giove e Venere un po’ confusi hanno provocato divergenze e forse, a un certo punto dell’anno, attorno a Ferragosto, ti sarai anche chiesto se stavi facendo la cosa giusta oppure no. Alcune relazioni hanno vissuto degli intoppi e altri nuovi approcci d’amicizia o sentimentali non hanno avuto sbocchi. Non per questo bisogna scoraggiarsi, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox, perché già da ottobre le idee saranno più chiare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2023/ I Pesci chiariscano subito in amore, pressioni sul Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA