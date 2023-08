Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Ariete, Toro e Cancro hanno qualche criticità di tipo economico

Oroscopo Paolo Fox: spese per l’Ariete, il Toro avrà risposte dal mese prossimo

Ariete, forse è il caso di restare un po’ tranquilli, perché probabilmente arrivi da un weekend un po’ teso: magari, anche per motivi banali, ti sei ritrovato a dover superare un problema, un guasto o una discussione. Non tutto quadra? Non tutto è facile da gestire? Forse anche perché tu hai sempre delle grandi mire. Ci sono dei contenziosi economici e sono previste delle spese inaspettate. Le relazioni d’amore però portano più energia! È il momento giusto per “tagliare rami secchi”, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, approfitta di questo periodo per rilassarti, perché firme di accordi o contratti non sono ancora possibili: evidentemente stai pensando se ti conviene o no fare un certo gioco. Giove però rappresenta l’occasione da prendere al volo: da un lato sei attratto da alcuni incarichi, ma dall’altro hai paura, perché il Toro vuole impegnarsi, ma desidera sempre lasciare un po’ di tempo libero all’amore. Più si è in vista e più ci sono invidie e tensioni e allora bisogna fare una scelta. In questo momento, ci sono questioni di soldi da mettere a posto: l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, entro settembre, ci sarà già una risposta. L’amore lo lasciamo per ultimo, perché sembra privo di stimoli: nella migliore delle ipotesi, c’è quello che hai sempre avuto, ma vorresti di più e nella peggiore si discute.

Gemelli, questa giornata nasce in maniera promettente, sperando che arrivi da un weekend di relax, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Inconvenienti tipici delle distrazioni possono essere fastidi muscolari, per un movimento fatto male, oppure una certa agitazione che alberga nell’anima. Se sei single da tempo, devi cercare di darti da fare: le nuove relazioni sono importanti.

Cancro, dopo una settimana, quella passata, vissuta in maniera un po’ strana, con troppe tensioni, ora sarebbe il caso di rilassarsi. Chi ha lottato contro qualcuno potrebbe concedersi un po’ di relax: tra sabato e domenica, hai riflettuto anche su quelle che sono le tue priorità e se, per vari motivi, è mancato un riferimento, ora sei a caccia di qualcosa di nuovo. La situazione è interessante per chi vuole trovare un amore e sono favoriti gli accordi, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è da mettere qualche contenzioso aperto riguardante il denaro.

