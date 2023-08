Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Bilancia e Scorpione lottano, ma hanno la Luna dalla loro parte

Oroscopo Paolo Fox: onori e oneri per il Leone, la Vergine affronta nuove realtà lavorative

Leone, più responsabilità ci sono, più ci si carica di doveri e più salgono le tensioni, sentenzia l’Oroscopo di Paolo Fox. Ecco perché in questo momento pensi al lavoro con grande interesse, ma hai paura di ritrovarti vittima di pettegolezzi o situazioni complesse. Per completare un progetto o iniziare una nuova vita, meglio farsi due conti, visto che Giove rappresenta un ostacolo: ecco perché l’amore potrebbe essere importante e confidare le tue emozioni a una persona che ti piace può rappresentare una soluzione. Anche in questo caso però, attenzione alla indisponibilità di Giove che rappresenta, nelle coppie di lunga data, un’interferenza. Chi ha deciso di sposarsi, convivere e fare una grande scelta dovrà lottare contro qualche malalingua.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Ariete, Toro e Cancro hanno qualche criticità di tipo economico

Vergine, in questo periodo, recuperare il tempo perduto è più facile e sappiamo che per te il tempo è denaro: i segni di terra ci tengono ad essere efficienti. Saturno opposto evidenzia un nuovo ciclo esistenziale: non è vero che averlo contro significhi stare male, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quest’aspetto planetario indica chiusure, nuovi cicli, momenti in cui si distrugge tutto per poi ricostruire e, anche se non si fa quest’operazione in prima persona, cambiano tutte le situazioni attorno. Mercurio è nel segno: non bisogna mettersi contro nessuno, una scelta appare più facile da gestire e da affrontare e questo 2023 permette di approdare a nuovi lidi. In amore, ci vuole più attenzione ai particolari.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2023/ Amore top per il Sagittario, mentre il Capricorno non ci pensa

Oroscopo Paolo Fox: muro contro muro non sempre paga per la Bilancia, lo Scorpione vede tutto nero

Bilancia, puoi rinnovare un sentimento. Un po’ di stanchezza e di apatia (più che giustificate) hanno determinato, nel corso degli ultimi giorni, un certo rallentamento. Controlla le priorità: è probabile che esista un contenzioso di tipo legale con un ex socio o ex amore, ma stai iniziando a capire che le lotte portano solo problemi, mentre un atteggiamento accomodante e risolutivo può essere decisivo, per togliersi di dosso un peso, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Ogni situazione di disagio dovrà essere affrontata con più serenità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2023/ Le malelingue infastidiscono il Leone, la Vergine aspetta Venere

Scorpione, mai come in questo periodo ti sembra di vivere delle lotte e torni a casa, a volte, pensando che il destino ce l’abbia con te. In realtà, probabilmente, te la prendi un po’ troppo per tutto. Cautela nei rapporti di coppia e di amicizia, perché adesso tendi a vedere tutto quello che non va, ovvero il bicchiere mezzo vuoto, anziché mezzo pieno. Non tutto quadra, non tutto è facile da gestire, ma oggi hai una bella capacità di azione, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse stai anche affrontando un impegno di lavoro utile e di crescita, ma hai paura dei giudizi. A volte ti mostri più coraggioso di quello che sei realmente, per mascherare una certa timidezza: attenzione che qualcuno non fraintenda i tuoi atteggiamenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA