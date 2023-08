Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ L’Acquario è volubile e i Pesci devono revisionare i sentimenti

Oroscopo Paolo Fox: lavoro a soqquadro per il Sagittario, il Capricorno si dedichi di più all’amore

Sagittario, abbiamo un cielo importante per le relazioni e dal punto di vista emotivo e amoroso: giornate utili per chi vuole concedersi l’amore, grazie a Venere favorevole, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. Se una storia non è andata a buon fine, meglio iniziare un nuovo percorso. Mercurio e Marte sono contrari e quindi polemiche nel lavoro ci sono: c’è persino chi ti ha ingannato, nel senso che ti aveva promesso qualcosa che non ha mantenuto, oppure tutto è rivoluzionato e al più presto dovrai ritrovare un nuovo ruolo o posizione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Bilancia e Scorpione lottano, ma hanno la Luna dalla loro parte

Capricorno, periodo decisivo ed essenziale questo 2023 per chi vuole mettersi in gioco, per chi ha tra i trenta e i quarant’anni e da tempo aspettava di fare una grande scelta: si tratta di scelte di vita che pesano, a livello di fatica, ma che saranno molto importanti nel futuro. Non sbaglierai e i consensi non mancheranno. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è però di trascorrere questi giorni lontani dalle polemiche: non hai avuto un attimo di tregua, troppe cose da fare! L’amore è nei tuoi progetti?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Ariete, Toro e Cancro hanno qualche criticità di tipo economico

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha l’umore instabile, amore sotto esame per i Pesci

Acquario, qualche tensione resta nell’aria. Forse il problema non sono tanto le giornate, ma il tuo animo, così variabile, che rischia di farti cambiare idea continuamente. Venere in opposizione rappresenta anche una certa agitazione in amore, perché se emergono complicazioni o, peggio, delle competizioni, sarò più difficile risolverle. Calma con i soldi e attenzione alle parole di troppo, anche oggi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le stelle sono dalla tua parte, per quanto riguarda l’evoluzione del lavoro, e quindi molti approderanno a nuovi lidi o recupereranno progetti che erano stati interrotti diverso tempo fa. Tuttavia Mercurio e Marte in opposizione creano sempre discussioni: tu la pensi in un modo e hai attorno persone che la pensano diversamente. Se queste complicazioni si riversano nell’ambito del lavoro, è chiaro che ora non sai bene cosa fare. Due le scelte, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: lasci fare al destino o ragioni bene su quello che devi fare e ti metti all’opera. Chi vive due storie dovrà fare una scelta importante entro ottobre, ma tutte le storie hanno bisogno, in questo periodo, di una verifica: particolarmente con Pesci e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2023/ Amore top per il Sagittario, mentre il Capricorno non ci pensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA