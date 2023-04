Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oggi, venerdì 21 aprile 2023, Sole e Luna sono in Toro: è in corso un novilunio iniziato ieri in Ariete e per alcuni segni zodiacali è interessante, per altri forse è un po’ faticoso. Vediamo che effetti avrà con l’Oroscopo di Paolo Fox che tutti i giorni, su Radio LatteMiele, ci dà le sue indicazioni astrologiche. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, 21 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è super attivo, il Toro può discutere se ci sono dissidi

Ariete, oggi sei davvero tonico, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Sabato e domenica potrebbero essere interessanti anche per le relazioni sociali. Chi non vive èù bene in coppia può sfruttare questo periodo per chiarire quello che non va o per fare delle scelte importanti. Comunque, Ariete in pista!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Toro, il fatto che Sole e Luna si siano già incontrati nel tuo segno zodiacale, è un elemento importante che però può essere anche di dissidio, se ci sono delle persone che non sono d’accordo con te. Comunque tu vai per la tua strada: questo è un anno di grandi riferimenti, come dice spesso l’Oroscopo di Paolo Fox. Quelli che avevano discusso per molto tempo, con un ex, o dovevano portare avanti un progetto di lavoro, ora decisamente sono a un punto di svolta: momento molto interessante, per concludere accordi.

Oroscopo Paolo Fox: bene l’amore per i Gemelli, il Cancro migliora di giorno in giorno

Gemelli, Saturno contro e Venere splendida: cosa vuol dire? Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox significa che, probabilmente, questo è il tempo giusto per parlare l’amore: non bisognerà lasciare nulla di intentato per risvegliare un sentimento. Sul lavoro però, c’è chi ha tradito la tua fiducia, c’è chi, in questi giorni, non è proprio dalla tua parte e vuoi, in qualche modo, spostare la tua attenzione su quello che ti piace di più ed è giusto. Si sviluppa la creatività e questo farà piacere a tutti coloro che lavorano grazie alle proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Cancro, ancora non abbiamo il cielo di metà maggio, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che di passi avanti ne hai fatti parecchi, rispetto agli inizi di quest’anno: gennaio è stato un mese molto duro, così come gli inizi di marzo. Se non avevi delle certezze, adesso, piano piano, stanno arrivando. Chi non ce la fa più a stare in un certo gruppo o vuole cambiare aria, si sta muovendo: ecco il mese che inizia a dare risposte più concrete! Si spera che tu possa riscontrare questa situazione. Se ti dai da fare, se vuoi vivere qualcosa di più, anche in amore, via libera!











© RIPRODUZIONE RISERVATA