Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oggi, venerdì 21 aprile 2023, Sole e Luna sono in Toro: è in corso un novilunio iniziato ieri in Ariete e per alcuni segni zodiacali è interessante, per altri forse è un po’ faticoso. Vediamo che effetti avrà con l’Oroscopo di Paolo Fox che tutti i giorni, su Radio LatteMiele, ci dà le sue indicazioni astrologiche. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox, 21 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve ricominciare con serenità, la Vergine deve discutere entro domenica

Leone, si sta per chiudere un mese non proprio da ricordare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Fase di riflessione sul lavoro, perché non sei gratificato al massimo. È vero che il Leone vuole sempre avere un ruolo di rilievo, ma è anche un segno zodiacale che non sta a chiedere costantemente quello che serve, perché è un segno molto orgoglioso e aspetta sempre che gli altri notino il suo grande valore. Però, se a febbraio c’è stato uno stop, forse dovresti abbandonare un passato difficile e ricominciare una vita più tranquilla. L’amore si risveglia in questo weekend!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, se ci sono delle polemiche, andrebbero sedate entro domenica, perché sarà una giornata in cui qualcosa non andrà per il verso giusto. Questa situazione dubbiosa è per i single, per chi si è sposato da poco e per chi è innamorato, ma ha a che fare con un partner piuttosto bizzarro che ultimamente non sa neanche lui cosa vuole. Diverso il discorso per il lavoro, perché le decisioni su questioni legali e amministrative, sono decisamente più semplici, via via che arriva maggio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia fiinalmente può voltare pagina, lo Scorpione patisce il novilunio

Bilancia, scordiamoci il passato, andiamo avanti! Se c’è da fare una richiesta di lavoro, meglio muoversi adesso: è il momento di concludere accordi. Tante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto, anche a gennaio e febbraio, di aspettare il periodo di maggio e giugno, perché anche se c’è stata una disputa si sanerà. Per il mese di maggio, il libro dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox dice: “Il grande cambiamento è legato alla nuova posizione di Giove: puoi avviare trattative, accordi e contatti. Per fortuna le novità a maggio non mancano! Strade finalmente aperte.” Speriamo veramente che questa crescita sia importante, anche per i prossimi giorni. Possiamo parlare di un momento di rivalsa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Scorpione, questo novilunio è faticoso da contrastare e bisogna capire contro chi combatti, se c’è un avversario da superare. È ancora dubbiosa la situazione per il lavoro: magari hai accettato di fare una cosa che non ti piace, ma che ti fa guadagnare. Proprio in questo periodo si comincerà a parlare di cambiamenti, di cose che desideri: è tempo di farsi valere nei limiti del possibile. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede pazienza, dal punto di vista economico, mentre per l’amore, i nuovi amori sono intriganti, ma non così costruttivi, come tu vorresti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA