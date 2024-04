Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2024/ Continua il momento di forza per Ariete e Leone, il Toro migliora

Il Sole è entrato ieri nel segno del Toro, per inaugurare il mese dedicato ai compleanni di questo segno zodiacale. Oggi la Luna si trova in Bilancia. La fine del mese rappresenta certamenente un miglioramento per i segni di terra e una conferma per i segni di fuoco, grazie alla permanenza di Venere e Mercurio in Ariete, il quale però è un po’ affaticano da questa concentrazione di pianeti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è sotto pressione, il Leone è super affascinante

Ariete, oggi la Luna è in opposizione e non tutto potrebbe filare liscio. Sei forse un po’ stressato e hai provato qualche malessere. Avere tanti pianeti nel segno sicuramente ti dà una marcia in più, tuttavia ti senti un po’ sotto il tiro e a volte questo influisce sul fisico. Questo è un periodo favorevole alla ricerca, anche per i sentimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Un progetto per quest’estate non verrà rimandato.

Leone, Mercurio e Venere sono fondamentali per le relazioni in generale. Anche per i tuoi fan: se non sei famoso, hai sicuramente molte persone che tifano per te e ti amano. Sei affascinante e le stagioni calde sono le migliori per te che non ami rimanere in un angolo. Dovrai riflettere su una questione sentimentale, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Il Sagittario ha tanti progetti e il Toro deve prendere decisioni. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, c’è da prendere una decisione entro la fine di maggio e i progetti sono tanti. Forse qualche Sagittario si sente un po’ escluso o pensa di non aver ricevuto, sul lavoro, il giusto compenso. Avrai modo di farti valere! L’amore è molto passionale con Venere favorevole, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, allontanati dalle persone “tossiche” senza andare a rivangare il passato. Giove ha portato in superficie problemi che non venivano risolti o che non volevi vedere: è vero che non è semplice, a volte, guardare la natura delle cose e accorgersi che forse non funzionano, ma è positivo poter sistemare ciò che non va, per vivere meglio. In questo momento, se termini un progetto o un programma, probabilmente non lo recupererai molto presto: quindi molti Toro, entro l’estate, dovranno decidere cosa fare, anche se non ci sono ancora cose concrete, al momento, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Vergine valuta nuove opportunità, il Capricorno pensa al lavoro

Vergine, la tua mente è sempre in azione e a volte non dormi per ragionare sul da farsi. Ci sono nuove sfide: per te ci dev’essere sempre una sicurezza economica, tuttavia ci sono buone proposte in ballo. E l’amore? Dal 29 Venere ti regalerà sensazioni magiche, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, i sentimenti sono stati accantonati e hai valorizzato il lavoro, la casa e il denaro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo perché sei sempre molto impegnato e ti carichi di tante responsabilità: arrivi comunque all’età adulta con le spalle larghe. Le stelle favoriscono i sentimenti, in questa domenica.

