Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Venere ha già fatto il suo ingresso nel segno dell’Ariete e siamo in attesa di altri movimenti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice, dalle frequenze di Radio LatteMiele, quali saranno le influenze delle stelle per la giornata di oggi, martedì 21 febbraio 2023. Scopriamo quelle di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è agitato, sentimenti un po’ appannati per il Capricorno

Sagittario, la calma in questi giorni non c’è, ma l’Oroscopo di Paolo Fox spera che si traduca in passione, perché tutto quello che fai, soprattutto da mercoledì, può essere convincente. Certo che lunedì e martedì sono giornate foriere di qualche problema e oggi potresti vivere, per colpa di questo novilunio, una piccola ansia, un problema o una discussione: si tratta di stelle veloci! Già da mercoledì le cose andranno meglio. Non dimenticare l’amore, perché l’amore si ricorderà di te.

Capricorno, tu sei una persona forte. A questo punto molti ti riconosceranno un premio. L’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato sempre di un 2023 molto importante, soprattutto per i Capricorno che si sono dati molto da fare, nel corso degli ultimi anni. I progetto sono sempre grandiosi, perché il Capricorno ha in mente delle cose di grande valore, da ambizioso che è. Chiaramente, più punti in alto e più devi faticare e lavorare per ottenere ciò che desideri. Anche se i primi mesi dell’anno sembrano essere molto faticosi, una bella vittoria è arrivata o arriverà. Il tuo futuro è di successo e solo l’amore, in questi giorni è un po’ appannato: chi ha delle indecisioni dovrebbe cercare di aumentarle, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario potrebbe buttare tutto all’aria, i Pesci vivono un novilunio intuitivo

Acquario, si tratta di un segno refrattario a ogni tipo di condizionamento e quando vede che le cose non vanno, butta all’aria tutto, nel vero senso della parola. L’Acquario è governato da Urano, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, un pianeta che rappresenta anche l’ira e lo scontro. Prepararsi a un nuovo periodo di forza e ordine è importante: Saturno ha cercato di regolare i conti dell’Acquario e adesso da marzo entrerà in un altro segno zodiacale. Amore in recupero, anche se sono sempre le relazioni più trasgressive e più strane quelle che coinvolgono questo segno.

Pesci, questo novilunio particolare ha il potere di regalarti tante intuizioni, ma anche di potenziare una certa intolleranza nei confronti di chi non sta al gioco o non capisce quello che vuoi. C’è anche chi deve fare buon viso a cattivo gioco e l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce alle persone che hanno un problema in casa e lo devono affrontare. Grandi svolte in arrivo! Il 2023 è un anno che, proprio perché vedrà Saturno nel segno fra poche settimane, creerà delle buone occasioni e forse anche dei tagli, ma sappiamo che in questo momento tutto ciò che finisce porta la possibilità di aprire qualcosa di nuovo. Giornata nel complesso piena di ritmo, forse anche troppo, ma con Sole e Luna nel segno grande rivelazione in questo cielo che può regalare delle buone idee.











