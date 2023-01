Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2023/ Ariete, Leone, Vergine, Gemelli

Il weekend è arrivato, ancor più puntuale è l’Oroscopo Paolo Fox, pronto con le sue previsioni per la giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2022. Che giornata sarà quella odierna per Ariete, Leone, Vergine, Gemelli? L’astrologo ne ha parlato sulle frequenze di Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte Stelle. Dalla confusione per l’Ariete ai miglioramenti del Leone, passando per i dubbi della Vergine e la forza da ritrovare per i Gemelli. Scopriamo tutte le indicazioni che ha fornito…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Leone

Ariete: forse un po’ di confusione c’è, più oggi che domani. Quindi, se in questo momento senti che è arrivato il periodo migliore per dire qualcosa, parla, ma in questo sabato cerca di essere anche prudente, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Questa luna dissonante già da ieri porta agitazione nel tuo cuore, mentre domenica avrai qualcosa di più. Ritorni di fiamma possibili o comunque, per chi ha chiuso una storia, novità entro la fine di marzo.

Leone: questa di sabato sembra essere una giornata particolare, migliore rispetto alla giornata di domenica. Quindi, chi ha qualcosa da chiarire in casa parli oggi e non domani. Se c’è un dubbio sulla prosecuzione di un rapporto, bisogna aspettare il 27. L’Oroscopo Paolo Fox crede che il mese di febbraio ti fa ragionare con più serenità. Tutto quello che hai vissuto da dicembre è stato preso anche di petto. Ci sono state delle persone che hanno persino detto che eri un po’ troppo veemente, un po’ troppo polemico. Sarà vero? Forse sì, però è anche vero che tu vuoi avere attorno delle persone sincere e quando vedi qualcuno che si comporta in maniera ipocrita vuoi smascherare.

Oroscopo Paolo Fox: il sabato di Vergine e Gemelli

Vergine: un sabato interessante per fare dei progetti di grande rilievo secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Quando hai dei dubbi, tu preferisci startene per conto tuo, perché il frastuono non aiuta la concentrazione. Poi tu sei una persona che sa stare per conto proprio, perché hai una buona stima di te. I rapporti con Gemelli e Sagittario possono essere più confusi te. Certo è che se una relazione d’amore di recente ha vissuto una piccola crisi, bisogna cercare di chiarire tutto quello che non va prima del 27 gennaio.

Gemelli: è opportuno ritrovare forza per l’Oroscopo Paolo Fox, forse anche carpirla da questa buona posizione della Luna. Non vivi blocchi assoluti, ma c’è da riorganizzare un qualcosa di importante anche a livello economico. Diciamo che i nodi arrivano al pettine, e se hai commesso un errore nel passato oppure hai delegato ad una persona che non ha fatto il suo dovere alcune questioni importanti, Saturno soprattutto ragazzo inviterà a mettere a posto alcuni conti. Programmi in ritardo rimandati.

