Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2024/ L’Ariete è pieno di energia e il Toro è forte anche se attaccato

Oroscopo di Paolo Fox: giornate convulse per l’Ariete, il Toro è forte nonostante le sfide

Ariete, dire che questo sia un periodo calmo è un po’ esagerato, perché ci sono tante cose da fare. Poi tu sei una persona che non sa stare ferma. Quando alla fine della giornata dici di essere stanco, ricorda che hai sempre tanta vitalità. Se ancora non si è mosso nulla cerca di muoverti tu in prima persona, ma con decisione e soprattutto fai delle scelte compatibili con quello che pensano gli altri, perché il rischio, in questo periodo è di trovarti convinto di un progetto e di notare che alcune persone non lo sono più, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova sempre forte. Venere, addirittura, da martedì torna in aspetto importante, Marte è intrigante e Giove è come uno scudo che permette di difenderti dalle accuse. È un periodo complesso perché dicembre ha aperto delle sfide e poi, quando si è in alto, si rischia anche di attirare qualche invidia. Tutte le storie nate in questi giorni andranno avanti meglio.

Gemelli, l’inizio di gennaio è stato confuso. Venere, da martedì non sarà più contraria e quindi la fase migliore è in arrivo. Un po’ di attenzione alle questioni economiche è importante, da tenere sotto controllo proprio le uscite. In amore non è facile cancellare le ferite, ma lo spirito gioioso e intraprendente dei Gemelli, prima o poi prevarica e sconfigge la malinconia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sei sotto pressione, ma per un po’. Queste stelle parlano di indecisioni e nervosismo, fino a metà febbraio, ma l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che poi il peggio sarà passato. Non sarà che devi mettere in chiaro alcune questioni di lavoro, tagliare rami secchi e cercare di capire chi è dalla tua parte e chi no? Se hai iniziato a svolgere un nuovo ruolo da poco, evidentemente ci sono delle modifiche da fare.

