Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Non finiscono i nuovi transiti di questo mese movimentato e oggi abbiamo Marte in Leone, opposto a Plutone in Acquario: una gatta da pelare per alcuni e un beneficio per altri. Vediamo come l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 maggio 2023, da Radio latteMiele, interpreta questi cambiamenti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: una domenica per rilassarsi per l’Ariete, il Toro non ha un attimo di tregua

Ariete, una giornata ideale per ritrovare una bella carica nei rapporti interpersonali. Le indicazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox si sviluppano mese dopo mese e la lettura di queste previsioni può risultare interessante nel tempo. Aveva detto che i primi mesi dell’anno sarebbero stati carichi di importanti novità e quindi è probabile che l’Ariete abbia già avuto qualcosa di più, tuttavia il frutto di questa carica di tensione è la grande stanchezza accumulata. È vero che queste stelle aprono verso un futuro entusiasmante, però c’è da dire che ogni tanto bisogna fermarsi. Quale miglior giornata di quella di domenica per cercare di risollevare un po’ il morale? A meno che tu non lavori anche oggi, sfrutta queste 24 ore per rasserenarti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Toro, questo Giove, da pochi giorni nel tuo segno, dice che tutte le responsabilità sono doppie. Da una parte questo pianeta è molto interessante e dall’altra può portare qualche dubbio a chi voleva stare tranquillo e non ci riesce più! C’è infatti chi, accettando un lavoro, un incarico o un compito, ha visto cambiare la propria vita. Dal punto di vista delle acquisizioni va meglio, ma per le fatiche è peggio. Bisogna abbandonare la tendenza alla polemica, costruire qualcosa di importante e vivere una domenica utile all’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno la Luna nel segno, il Cancro può abbandonare le ansie

Gemelli, la Luna è nel segno: il fatto che tu ti senta più responsabile delle scelte che fai è giusto, ma Saturno dissonante rende un po’ solo il tuo ego ed è come se, in questo momento, ti ritrovassi da solo ad affrontare il mondo: questo può essere complicato, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Se poi questa situazione si riversa nei rapporti di lavoro, doppia prudenza! Comunque la prossima settimana ti vedrà protagonista, perché il Sole, in transito nel segno, regalerà vitalità in più, tra poche ore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di tornar ad amare: chi già ama, amerà di più! Con Saturno e Giove finalmente favorevole, perché soprattutto quest’ultimo non è stato molto carino con te agli inizia dell’anno, potresti decidere, se già non lo hai fatto, di ufficializzare una storia. I contratti e gli accordi ora devono essere rivisti. In questo momento è possibile anche eliminare un certo senso di sconforto, nervosismo e insoddisfazione che è stato gestito male, negli ultimi tempi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA