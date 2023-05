Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Non finiscono i nuovi transiti di questo mese movimentato e oggi abbiamo Marte in Leone, opposto a Plutone in Acquario: una gatta da pelare per alcuni e un beneficio per altri. Vediamo come l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 maggio 2023, da Radio latteMiele, interpreta questi cambiamenti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Marte è nel segno per il Leone, la Vergine ha sempre qualche grattacapo nei weekend

Leone, Marte nel segno è un elemento di forza, perché rappresenta la battaglia, ma tu non devi entrare in battaglia con chi sai di non poter superare. È vero che ti senti vincitore ad ogni costo, ma bisogna trovare un minimo di regola nell’azione: per esempio, se ti metti contro un capo o contro qualcuno che può anche allontanarti da una fonte di lavoro e guadagno, devi pensarci bene prima di agire. Comunque, conferme in vista, anche perché con ogni probabilità, il tuo fare molto schietto e leale potrebbe ancora una volta, soprattutto da qui all’autunno, scontrarsi con chi tanto leale e corretto non è. Meglio evitare atteggiamenti orgogliosi e critici in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, da qualche tempo, capita sempre di domenica, di discutere con qualcuno e di vivere qualche perplessità. Oggi l’energia va e viene e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di far prevalere il buon senso. Resta sempre una situazione particolare sul lavoro, dove chi ha un incarico probabilmente lo sta cambiando o lo ha già cambiato, e rimane un po’ incerto il futuro. Giove però rappresenta una sorta di “balsamo lenitivo” che riesce anche a farti passare anche qualche doloretto causato da Saturno contro: ecco perché si cadrà in piedi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha ancora qualche dubbio in amore, Marte agita lo Scorpione

Bilancia, le incertezze in amore ci sono ancora? Venere te lo chiederà fino alla prima settimana di giugno e questo anche se, in cuor tuo, pensi di amare tanto una persona, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha avuto una separazione o ha avuto una disputa con una persona, conosce già la risposta, ma chi convive e ultimamente ha sentito qualche problema o ha notato che alcune difficoltà esterne sono state troppo pesanti da sopportare, deve ritrovare un po’ di intimità perduta. I cuori solitari invece dovranno cercare persone più affidabili.

Scorpione, questo nuovo transito di Marte porta un po’ di agitazione interiore. È probabile che, a livello superficiale, cerchi di non far capire agli altri che sei un po’ sotto pressione, ma dentro di te si agitano vortici e mulinelli, soprattutto se hai a che fare con un nuovo lavoro, con persone che non hai mai frequentato prima oppure se non stai bene in un posto e cerchi di cambiare: è possibile farlo? Giove in opposizione dice che probabilmente, per ora, tocca mantenere tutto com’è, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. I sentimenti invece sono piuttosto protetti.

