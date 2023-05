Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Non finiscono i nuovi transiti di questo mese movimentato e oggi abbiamo Marte in Leone, opposto a Plutone in Acquario: una gatta da pelare per alcuni e un beneficio per altri. Vediamo come l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 maggio 2023, da Radio latteMiele, interpreta questi cambiamenti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per il Sagittario, il Capricorno patisce un po’ Venere

Sagittario, la Luna opposta porta qualche disagio e momento di tensione oppure, in maniera meno drastica, si avrà una gran voglia di parlare chiaro con il partner, affrontare discorsi spinosi con più facilità. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di dire no a rapporti troppo ingombranti: devi liberare la tua vita da tutto ciò che ostacola la tua fantasia, la voglia di crescere, di viaggiare e fare delle cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, questo è un periodo evolutivo, ma Venere è dubbiosa e questo rappresenta una lontananza fisica o psicologica dal partner, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ottimo momento per chi deve sviluppare un’idea, per chi si prepara ad esami, in vista dell’estate. È importante fare delle richieste e aspettarsi delle buone risposte. Vittoria per chi deve superare un “nemico” o avversario.

Oroscopo Paolo Fox: grande tensione per l’Acquario con Marte opposto, i Pesci hanno la Luna dissonante

Acquario, questa opposizione di Marte rende intolleranti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Ti stai abituando, quasi ogni giorno, a vivere dei momenti di forte tensione e potresti non renderti conto che a volte sei un po’ provocatorio: chiedi a chi hai vicino ed è probabile che confermi che quando ti si parla scatti oppure sembra che tu sia assorto nei tuoi pensieri. Non c’è freddezza in amore, ma è probabile che non si pensi più all’amore come a una fonte di passione ed emozioni: qualcosa bisogna cambiare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Pesci, non si può escludere un po’ di fatica, in questa domenica, con questa Luna dissonante, ma l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che un atteggiamento controproducente sarebbe quello di guardare solo al passato e non al futuro. Saturno e Giove in buon aspetto possono davvero spingere verso un cambiamento positivo. Chi in questi giorni fa una scelta ponderata già dagli inizi dell’anno non sbaglierà. L’amore è protagonista con Venere in trigono, ma bisogna avvicinarsi a persone “facili”, mentre spesso i nativi del segno sono attratti dalle complicazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA