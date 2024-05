Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2024/ Cambiamenti positivi per alcuni: qual è il responso dei pianeti?

La Vergine, il Toro e il Sagittario saranno i segni con più dubbi in questo finale di maggio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox 2024, mentre il Leone e l’Ariete potranno avere una bella rimonta. Oggi la Luna è in Scorpione, un po’ indigeribile per il Cancro.

Oroscopo Paolo Fox 2024: l’Ariete si riprende, la Vergine affronta nemici

Ariete, cielo di grande ripresa e la seconda metà di maggio ti regalerà delle soddisfazioni. L’Oroscopo Paolo Fox pensa anche a coloro che hanno sopportato fastidi fisici: adesso potrai risolvere e pensare a grandi progetti, anche in amore. Le nuove conoscenze sono favorite!

Vergine, hai preso decisioni non condivise da tutti che hanno creato qualche malumore intorno a te. In particolare, alla fine di maggio, dovrai scontrarti con qualcuno con cui ci saranno conflitti. Se ti senti intollerante nei sentimenti, alla fine del mese dovrai usare cautela, avverte l’Oroscopo Paolo Fox 2024.

Il Toro deve decidere e il Cancro va verso una ripresa, ma oggi non è giornata. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox 2024

Toro, Mercurio nel segno determina forza ma, allo stesso tempo, soluzioni definitive: chi ha problemi di tipo lavorativo o anche in amore dovrà prendere decisioni importanti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2024, entro la fine di giugno, trattative dovranno essere chiuse oppure si dovrà apportare un cambiamento radicale. Chi è disposto ad affrontare la trasformazione sarà favorito.

Cancro, il mese prossimo, dal 17, avrai Venere nel segno e già da ora la fine di maggio ti rende una persona diversa. È servito contestare qualcuno o qualcosa ad aprile, perché hai fatto valere le tue idee: anche se c’è stato un po’ di trambusto è stato utile, assicura l’Oroscopo Paolo Fox 2024. Amore in primo piano, anche se oggi non è proprio giornata.

Amore in bilico per il Sagittario, il Leone finalmente recupera. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, cerca di evitare discussioni, soprattutto in amore, perché a fine maggio potrebbero esserci delle tensioni. L’amore ha bisogno di protezione: chi non ne può più di una relazione e sceglie di tradire potrebbe fare un bel pasticcio. Navighi a vista, secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2024.

Leone, dimentica le prime settimane di maggio, perché ora avrai la strada spianata, assicura l’Oroscopo Paolo Fox 2024. Con queste stelle potrai avere via libera, anche se hai deciso di cambiare strada. Cura le relazioni in generale e riguardati fisicamente.

