Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2024/ Gemelli, Acquario e Scorpione in grande rimonta!

Luna in Scorpione e cambiamenti cruciali in arrivo. I Gemelli saranno i più attenzionati dalle stelle e, di riflesso, l’Acquario e la Bilancia ne gioveranno. Il Capricorno è sempre al top nell’Oroscopo di Paolo Fox 2024.

Acquario, le stelle sono importanti. Oggi c’è la Luna dissonante, per cui qualche acciacco è possibile. Non devi rinunciare a un amore, anzi: con questo cielo è facile avvicinare qualcuno che ti piace. Fare un viaggio potrebbe aiutare la risalita in amore, consiglia l’Oroscopo di oggi.

Gemelli, tra poco avrai un affollamento di pianeti nel tuo segno. L’Oroscopo Paolo Fox ribadisce però che il cielo favorevole serve per mettersi in luce e cogliere occasioni, tuttavia bisogna impegnarsi per avere successo. L’amore torna in auge, anche se si è vissuta una separazione.

Pesci, tra il 20 e il 30 maggio non sarà semplice sviluppare un progetto. Tuttavia è un periodo passeggero: cerca di svagarti e non ti intestardire su alcune persone che non meritano. Recentemente se hai avuto un dispiacere sei rimasto spiazzato. Le prossime settimane saranno più piacevoli, soprattutto grazie a Venere: i rapporti più difficili sono con Sagittario e Vergine, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, oggi la Luna è nel segno e soprattutto domani la giornata sarà promettente. Da sabato, Giove non sarà più in opposizione e quindi l’ultimo scorcio di maggio si rivelerà molto favorevole, annuncia l’Oroscopo Paolo Fox 2024. Si potranno risolvere positivamente confronti e contratti e anche l’amore può risollevarsi. Hai superato brillantemente una prova!

Capricorno, hai un obiettivo da chiudere entro la metà di giugno. Avrai molto e, se ti impegni davvero, potrai vincere una sfida. E l’amore? Bisogna curarlo un po’ di più: chi è single lo cerchi e chi ce l’ha, lo coccoli, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox del 2024.

Bilancia, il cielo è a tuo favore, solo se ti disconnetti da rapporti del passato che sono per te “tossici”, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox. In questi giorni hai il desiderio di essere libero e di distrarti. Problematiche burocratiche o legali vanno affrontate.











