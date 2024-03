Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024/ Acquario e Pesci desiderosi di amare

Sagittario e Capricorno chi al top oggi secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024?

Sagittario, se i rapporti che stai vivendo non ti soddisfano più, stai attendo a non distruggere tutto improvvisamente, perché questo è un po’ il tuo modo di fare: sopporti e sopporti, ma alla fine esplodi. Sabato e domenica saranno due giorni in cui non sarai molto tollerante: cerca di chiarire per tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è l’attesa estenuante ciò che rende difficile questo momento. Aprile sarà un mese di trattative che andranno poi a buon fine, ma che fatica! La pressione è dovuta a persone che tu ritieni siano contro di te o che non fanno ciò che devono. Molti Capricorno sono soggetti a trasformazioni che avvengono nel lavoro o cambiamenti significativi nella propria vita, tuttavia tutto finisce bene, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Entro la fine di maggio ci sarà anche un successo, ma è comprensibile che tu sia sulle spine.

Acquario, in questo momento desideri vivere un amore importante. Non ti incaponire su persone per cui non vale la pena perdere tempo! Il cielo è buono per il lavoro e le proposte, ma stai attento sempre ai soldi: hai bisogno di più soldi o serve revisionare un contratto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Venere è già bellissima e domani arriverà anche Marte! C’è voglia di amore e chi vuole sposarsi o convivere avrà la strada spianata. Per i separati, è possibile pensare di ricostruirsi una vita. Il recupero riguarda anche il lavoro in generale. Dal 26 al 29 marzo, le giornate saranno favorevoli per stringere un accordo e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che il tutto andrà chiuso entro maggio.

