Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024/ Amore flop per i Gemelli e top per il Cancro

Ariete, con il Sole già nel tuo segno da ieri, stai creando occasioni per te stesso e per gli altri. È un cielo sempre vantaggioso per le coppie che decidono di sposarsi o convivere, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Attento solo alle spese, perché Mercurio nel segno dinamizza il movimento di denaro, ma allo stesso tempo comporta spese aggiuntive: per la casa o per qualcosa di importante da concludere entro la fine della stagione calda.

Toro, questa parte del mese è più confortante rispetto al turbine di eventi che sono accaduti almeno fino all’11 del mese. Il recupero è agevolato perché chi si è separato se ne sta facendo una ragione, anche se, in alcuni casi, se la prende con se stesso per aver usato toni troppo perentori. Invece i single sono molto agevolati per gli incontri, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Giove protegge il lavoro: se hai commesso degli errori potrai rimediare entro la fine di maggio, mentre chi ha progetti nuovi sarà favorito da questo scorcio di marzo.

Gemelli, è l’amore il punto debole di questo cielo, soprattutto se hai a che fare con qualcuno che non te la racconta giusta. Stai attento anche a desideri che, in questo periodo, potrebbero non essere soddisfatti. Nel caso in cui avessi vissuto problematiche nella coppia, questo è un momento in cui bisogna prendere delle decisioni su questioni di soldi, casa e così via, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, il cielo per i sentimenti è davvero importante! Spesso ritieni che soffrire per amore sia il top per una relazione, per esempio quando l’oggetto del desiderio è lontano. Ognuno ha i suoi gusti, ma il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di cercare di vivere le sensazioni migliori e sabato sarà una giornata speciale!

